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Cronaca
12/09/2026 09:11:00

Monte Erice, lunedì i funerali di Giuseppe e Karol. Oggi le autopsie

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Saranno celebrati lunedì a Belmonte Mezzagno i funerali di Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Karol Greco, 20 anni, i due giovani morti nel tragico incidente avvenuto domenica scorsa durante la 68ª Cronoscalata Monte Erice. Le salme si trovano al Policlinico di Palermo, dove oggi saranno eseguiti gli esami autoptici disposti nell'ambito degli accertamenti sulla tragedia.

Conclusi gli esami, i corpi dei due ragazzi saranno restituiti alle famiglie per l'ultimo saluto. È stato intanto definito il programma delle esequie, che si svolgeranno lunedì pomeriggio a Belmonte Mezzagno.

 

I funerali lunedì alle 16.30

A rendere noti i dettagli è il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone. I feretri partiranno alle 15.30 dalle rispettive abitazioni e i cortei funebri confluiranno in corso Aldo Moro.

Da lì proseguiranno insieme fino a piazza Garibaldi, dove alle 16.30 sarà celebrata la messa funebre, direttamente nella piazza davanti al sagrato della chiesa. A presiedere la celebrazione sarà l'arcivescovo Corrado Lorefice.

Per la giornata dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino a Belmonte Mezzagno.

 

Lutto anche a Erice e Valderice

Il dolore per la morte di Giuseppe e Karol unisce anche il Trapanese. Nella stessa giornata di lunedì, infatti, anche i Comuni di Erice e Valderice proclameranno il lutto cittadino, in segno di vicinanza alle famiglie delle due vittime.

I due ragazzi erano arrivati nel Trapanese per assistere alla Monte Erice quando l'auto da corsa uscita dal tracciato li ha travolti, trasformando la manifestazione sportiva in una tragedia.

 

La fiaccolata di Belmonte

Intanto Belmonte Mezzagno si è già stretta attorno alle famiglie. Mercoledì sera una partecipata fiaccolata ha attraversato il paese in memoria dei due giovani.

Giovani, anziani e intere famiglie, molti con magliette bianche, si sono ritrovati in piazza per un momento di silenzio e preghiera. La fiaccolata, organizzata dalla Parrocchia del Santissimo Crocifisso, ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e di una comunità ancora profondamente scossa dalla morte di Giuseppe Bisconti e Karol Greco.



Cronaca | 2026-09-11 22:15:00
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