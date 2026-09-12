Il commissario europeo alla Pesca Costas Kadis in visita alla Capitaneria di Mazara

12/09/2026 13:00:00

Visita istituzionale a Mazara del Vallo per il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis. Al centro dell'incontro con la Guardia Costiera il ruolo della marineria mazarese, i controlli sulla pesca, la tutela delle risorse ittiche e la sostenibilità di un settore che continua ad avere nella città del Satiro uno dei suoi punti di riferimento nel Mediterraneo.

Kadis è stato ricevuto alla Capitaneria di porto dal vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie, ammiraglio Vincenzo Leone, dal direttore marittimo della Sicilia Occidentale, contrammiraglio Michele Maltese, e dal comandante della Capitaneria di Mazara, capitano di fregata Stefano Luciani.

All'incontro hanno partecipato anche la direttrice generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, Graziella Romito, e il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

Mazara e la pesca nel Mediterraneo

Al commissario europeo è stato illustrato il lavoro svolto dalla Capitaneria nel settore della pesca, sia sul versante amministrativo sia per quanto riguarda le attività di controllo.

Il confronto ha riguardato anche le questioni che attribuiscono a Mazara del Vallo, per storia e tradizione marinara, un ruolo strategico nelle politiche e nelle prospettive di sviluppo della pesca a livello europeo.

Kadis ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalla Guardia Costiera nella tutela delle risorse ittiche e per garantire la sostenibilità dell'intero comparto.

Leone: «Capitanerie presidio di legalità e sicurezza»

L'ammiraglio Vincenzo Leone ha richiamato il concetto di “funzione costiera” esercitata dalle Capitanerie di porto: non soltanto controlli sulla pesca, dunque, ma un presidio di legalità e sicurezza in mare e lungo le coste e un punto di riferimento per istituzioni e operatori privati che lavorano nell'economia marittima.

La visita si è conclusa con la consegna a Costas Kadis del crest della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, da parte del comandante Stefano Luciani, come ricordo dell'incontro istituzionale.



