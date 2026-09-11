Trapani, chiude per otto giorni il blocco operatorio del Sant'Antonio Abate 

11/09/2026 12:57:00

Il blocco operatorio dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani chiude temporaneamente per lavori, con una sospensione degli interventi chirurgici programmati della durata stimata di otto giorni solari consecutivi. Lo comunica la direzione strategica dell’Asp di Trapani, che assicura il mantenimento delle attività chirurgiche urgenti e indifferibili.

Lo stop scatta alle 16 di oggi e riguarda il complesso operatorio situato al secondo piano del presidio. Nei locali saranno eseguiti interventi di ripristino edile, tra cui il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura, necessari, spiega l’Azienda sanitaria, a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie.

Quali interventi saranno garantiti

La sospensione riguarda la chirurgia in elezione, cioè gli interventi programmati: non si tratta, dunque, di un’interruzione di tutta l’attività chirurgica dell’ospedale.

Le urgenze saranno assicurate attraverso il pieno utilizzo delle altre due sale operatorie dedicate, collocate al quinto e al settimo piano. L’Asp precisa che saranno garantiti anche gli interventi in Classe A per patologie oncologiche e tutti quelli indifferibili di traumatologia.

Per assicurare la continuità assistenziale, verranno inoltre messe in rete le sale operatorie degli altri ospedali dell’Asp di Trapani, a supporto dell’attività chirurgica durante la chiusura del blocco.

La riapertura dopo i lavori e i controlli ambientali

Gli otto giorni indicati dall’Azienda sanitaria rappresentano una stima della durata della sospensione, non una data definitiva di riapertura. La ripresa della programmazione chirurgica sarà comunicata al termine dei lavori e sarà comunque subordinata all’esito favorevole dei campionamenti ambientali.

Secondo la direzione strategica, gli interventi consentiranno di riprendere le attività programmate con maggiori condizioni di sicurezza per i pazienti e una migliore qualità delle cure.

Il precedente stop di giugno

È una nuova chiusura temporanea per lo stesso blocco operatorio, che già lo scorso giugno era rimasto fermo per alcuni giorni. In quell’occasione i lavori avevano riguardato la sostituzione del vecchio impianto di condizionamento dell’aria con un nuovo sistema microclimatico.

Questa volta il cantiere interesserà invece le condizioni edilizie dei locali. Per il ritorno alla normale programmazione chirurgica bisognerà attendere il completamento degli interventi e dei successivi controlli.



