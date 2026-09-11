Marsala, quattro giorni dedicati alla Madonna Addolarata: preghiera, musica e un convegno

11/09/2026 13:00:00

Marsala si prepara a vivere quattro giorni dedicati alla Maria SS. Addolorata, con un programma di appuntamenti religiosi e culturali che accompagnerà i fedeli da sabato 12 a martedì 15 settembre.

Il programma dei festeggiamenti, promosso dal Santuario Maria SS. Addolorata, allestito dal Priore Francesco Veltri e dal Rettore Don Nicola Altaser­se, avrà come filo conduttore il tema della compassione, declinato attraverso la preghiera, la celebrazione eucaristica, la musica e un momento di approfondimento sul rapporto tra fede e neuroscienze.

Si comincia sabato 12 settembre. Alle 18.30 è prevista la recita del Santo Rosario, seguita alle 19 dalla celebrazione Eucaristica presieduta da fra Davide Pintabona O.F.M.. In serata, alle 21, si terrà una fiaccolata di preghiera e un concerto sulle note della compassione, ispirato al passo del Vangelo di Luca: «Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» (Lc 15,20).

La giornata di domenica 13 settembre si aprirà alle 8.30 con il Santo Rosario e alle 9 con la celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18.30, ancora la recita del Rosario e, alle 19, la celebrazione Eucaristica presieduta da fra Davide Pintabona O.F.M.

Particolarmente significativo l'appuntamento delle 21.15, quando il Santuario ospiterà un convegno dedicato al tema della compassione e al legame tra preghiera e neuroscienze. Il titolo dell'incontro riprende un versetto del Salmo 106: «Si mosse a compassione, per il suo grande amore» (Sal 106,45). Relatori saranno il dottor Sandro Veltri e don Nicola Altaser­se.

Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 14 settembre. Dopo il Rosario delle 9.30 e la celebrazione Eucaristica delle 10, il programma riprenderà nel pomeriggio con il Santo Rosario alle 18.30 e la celebrazione delle 19, nuovamente presieduta da fra Davide Pintabona O.F.M. Alle 21.30, presso il Baluardo Velasco di via Bottino, è prevista l'adorazione Eucaristica.

La giornata conclusiva sarà quella di martedì 15 settembre, con il Santo Rosario alle 9.30 e la celebrazione Eucaristica alle 10. In serata, alle 20.30, la recita del Rosario precederà, alle 21, la solenne celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, in piazza dell'Addolorata.

Un programma che intreccia dunque devozione popolare, liturgia, musica e riflessione, proponendo la compassione come chiave di lettura dell'intero percorso spirituale e invitando la comunità a ritrovarsi attorno alla figura della Madonna Addolorata.



