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Politica
11/09/2026 06:00:00

Terremoto politico a San Vito Lo Capo, il sindaco: «Guardiamo avanti»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/terremoto-politico-a-san-vito-lo-capo-il-sindaco-guardiamo-avanti-450.jpg

Dopo il terremoto politico-amministrativo di San Vito Lo Capo, con le dimissioni del vicesindaco Giuseppe Catalano, della presidente del Consiglio Maria Polisano e del consigliere Dario Cardella, è intervenuto il sindaco Francesco La Sala.

 

I tre rappresentanti si sono dimessi lamentando una mancata comunicazione con il sindaco, che, a loro dire, lavorerebbe senza coinvolgere alcuno nelle scelte: «Abbiamo assistito a un crescente accentramento delle decisioni nelle mani del sindaco. Un metodo di lavoro non corretto».

 

La replica di La Sala

Il sindaco non si aspettava le dimissioni, almeno non in questo momento: «A una settimana dall'inizio del grande evento del Cous Cous Fest, ho ricevuto comunicazione delle dimissioni dell’assessore e vicesindaco Giuseppe Catalano e dei consiglieri Maria Polisano e Dario Cardella. È una decisione che rispetto, pur non condividendone né le modalità né le motivazioni politiche».

La Sala rimanda al mittente le accuse di mancata condivisione: «In questi mesi abbiamo amministrato affrontando problemi complessi, assumendo decisioni e cercando di garantire a San Vito Lo Capo risposte concrete. Il confronto, anche quando è stato difficile, non è mai mancato e non può essere confuso con l’assenza di collegialità. Essere sindaco significa certamente assumersi la responsabilità delle decisioni. Significa però anche ascoltare, confrontarsi e, quando necessario, assumere scelte nell'interesse generale della comunità. Questo è ciò che ho fatto e continuerò a fare. Prendo atto, quindi, delle valutazioni espresse dai tre dimissionari e delle loro irrevocabili dimissioni. Non è questo il momento delle polemiche personali né delle recriminazioni. È il momento della responsabilità».

 

Avanti al di là delle vicende politiche

Il sindaco di San Vito Lo Capo ha sottolineato che la città non può permettersi di fermarsi: «Ci sono impegni da portare avanti, opere da completare, servizi da migliorare e importanti obiettivi da raggiungere. Nei prossimi giorni procederemo alla surroga dei consiglieri dimissionari e, nel rispetto delle prerogative che la legge attribuisce al sindaco, procederò a riorganizzare la Giunta e a garantire la piena continuità dell'azione amministrativa. A chi ha scelto di lasciare rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto e, allo stesso tempo, confermo che la porta del dialogo istituzionale rimarrà sempre aperta. Da oggi, però, dobbiamo guardare avanti e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, sempre in sinergia e condivisione delle scelte».

La Sala rinnova il suo impegno: «Amministrare San Vito Lo Capo con responsabilità, serietà e nell'esclusivo interesse di tutta la nostra comunità, frazioni di Macari e Castelluzzo comprese. Le persone possono cambiare ruolo, le maggioranze possono attraversare momenti difficili, ma l'interesse di San Vito Lo Capo viene prima di tutto. E su questo continuerò a lavorare, con determinazione e senza distrazioni».



Politica | 2026-09-11 06:00:00
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