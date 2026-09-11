Marsala, cambio al vertice della compagnia dei Carabinieri. Marco Prosperi è il nuovo comandante

11/09/2026 12:47:00

Cambio ai vertici dei carabinieri di Marsala e un potenziamento annunciato della struttura, con più uomini e mezzi. Il tenente colonnello Marco Prosperi è il nuovo comandante della Compagnia: subentra al capitano Alfonso Cafarella, che dopo due anni lascia la città per assumere un incarico in provincia di Milano. Alla guida del Nucleo operativo e radiomobile arriva invece il sottotenente Giuseppe Tommasi, al posto del tenente Devid Nussi, destinato a un nuovo incarico a Palermo.

I due ufficiali sono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, il colonnello Mauro Carrozzo. Gli avvicendamenti rientrano nel periodico ricambio degli incarichi dell’Arma, ma per Marsala si accompagnano a una novità organizzativa.

Il passaggio a Reparto territoriale

Durante la presentazione è stata annunciata la prossima trasformazione della Compagnia di Marsala in Reparto territoriale. È in questa prospettiva che si inserisce l’arrivo di Prosperi, il cui grado di tenente colonnello è adeguato al comando della nuova struttura.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, il cambiamento comporterà un rafforzamento sia del personale sia dei mezzi a disposizione, con l’obiettivo di accrescere la capacità operativa sul territorio e la vicinanza ai cittadini. Il comunicato non specifica le tempistiche del passaggio né l’entità degli incrementi previsti.

Chi è Marco Prosperi

Nato a Roma, diplomato al liceo classico e laureato in Giurisprudenza e in Scienze motorie, Prosperi ha iniziato il proprio percorso nell’Arma nel 1999, come carabiniere ausiliario, diventando ufficiale nel 2003.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi, con un’esperienza maturata anche nel contrasto alla criminalità organizzata. È stato comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Padova, ufficiale addetto al Ros di Padova e di Gioia Tauro e comandante della sezione “Catturandi” del Nucleo investigativo di Milano. Ha inoltre guidato le Compagnie di Sant’Agata di Militello e Ravenna.

Tommasi al Nucleo operativo e radiomobile

Il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile, Giuseppe Tommasi, è nato a San Pietro Vernotico. Dopo il diploma di ragioniere programmatore e perito commerciale, ha conseguito la laurea triennale in Scienze politiche e servizi giuridici e la laurea magistrale in Giurisprudenza.

La sua carriera militare è cominciata nel 2009, come volontario dell’Esercito. Nel 2011 è passato nell’Arma, frequentando la Scuola allievi carabinieri di Roma. Le prime assegnazioni lo hanno portato alla Stazione di Lonigo e successivamente alla Centrale operativa della Compagnia di Vicenza.

Nel 2023 il suo percorso è proseguito con il Corso superiore di qualificazione per allievi marescialli, al termine del quale è stato assegnato alla Stazione di Vicenza. Dopo aver superato il concorso per il ruolo ufficiali, tra il 2024 e il 2026 ha frequentato il settimo Corso applicativo biennale presso la Scuola ufficiali carabinieri.

Nel corso della conferenza stampa, Carrozzo e il tenente colonnello Carlo Maria Segreto, comandante del Reparto operativo, hanno anche tracciato un bilancio dell’attività dell’Arma in provincia, dal contrasto alla criminalità organizzata e comune alla prevenzione e alla pubblica sicurezza.

Il comandante provinciale ha infine ringraziato Cafarella e Nussi per il lavoro svolto a Marsala, rivolgendo a entrambi un augurio per i nuovi incarichi.



