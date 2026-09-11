Scontro tra auto e moto in Viale Regione Siciliana: morto un 42enne

11/09/2026 21:30:00

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente tra un’auto e una moto in viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata centrale, in direzione Trapani, all’altezza di piazzale John Lennon, l’ex piazzale Giotto.

La vittima era alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz’ora. Nonostante i prolungati tentativi di soccorso, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

L’uomo era di origine tunisina e viveva nel quartiere di Tommaso Natale. Potrebbe essere stato di ritorno a casa, anche se questa circostanza resta da confermare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: lungo la circonvallazione si sono formate lunghe code sulla carreggiata in direzione Trapani.



