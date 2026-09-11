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Dediche e pensieri
11/09/2026 08:00:00

Marsala, tre anni fa ci lasciava Carla Foderà. Il ricordo di un'amica

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In memoria di Carla Foderà 
 

A tre anni dalla tua scomparsa il tuo sorriso resta impresso nella mente e nel cuore di chiunque ti abbia conosciuta. Il ricordo della tua vitalità, del tuo buon cuore e della tua allegria ci accompagna ogni giorno, perché tu sapevi dare il giusto valore alla vita. Mamma, figlia, moglie esemplare, animo buono e amica come poche, ci manchi immensamente. Vivrai per sempre nel cuore di tutti coloro a cui hai sfiorato la vita con la tua straordinaria presenza. Ti voglio bene, amica mia. Ovunque tu sia, ti arrivi tutto l'amore che quaggiù continuiamo a custodire per te. 


Un'amica









Native | 10/09/2026
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