Marsala, tre anni fa ci lasciava Carla Foderà. Il ricordo di un'amica

11/09/2026 08:00:00

In memoria di Carla Foderà



A tre anni dalla tua scomparsa il tuo sorriso resta impresso nella mente e nel cuore di chiunque ti abbia conosciuta. Il ricordo della tua vitalità, del tuo buon cuore e della tua allegria ci accompagna ogni giorno, perché tu sapevi dare il giusto valore alla vita. Mamma, figlia, moglie esemplare, animo buono e amica come poche, ci manchi immensamente. Vivrai per sempre nel cuore di tutti coloro a cui hai sfiorato la vita con la tua straordinaria presenza. Ti voglio bene, amica mia. Ovunque tu sia, ti arrivi tutto l'amore che quaggiù continuiamo a custodire per te.



Un'amica



