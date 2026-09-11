Marsala, da lunedì 14 settembre i nuovi orari degli autobus

11/09/2026 17:00:00

Da lunedì 14 settembre entrerà in vigore a Marsala l’orario invernale 2026/2027 del trasporto pubblico urbano comunale. La programmazione estiva resterà valida fino a domenica 13 settembre.

Il prospetto completo delle nuove corse è già disponibile in allegato nella pagina del sito del Comune dedicata al trasporto pubblico locale. Attenzione durante la consultazione: al momento le tabelle visualizzate direttamente nella pagina riportano ancora gli orari estivi, mentre il documento da consultare per gli spostamenti da lunedì è quello denominato “Orari invernali 2026–2027 dal 14 settembre 2026”.

I collegamenti con le scuole e l’ospedale

Il programma prevede passaggi dai licei di Sappusi su alcune corse delle linee 3, 4, 7/10 e 8/13, oltre a un servizio supplementare scolastico. Gli orari delle linee ordinarie valgono dal lunedì al sabato.

Per raggiungere l’ospedale, la linea 2 Marsala–Ciancio prevede due corse, in partenza da piazza del Popolo alle 6.55 e alle 12.45, che proseguono fino al presidio sanitario, dove effettuano il capolinea. Sulla linea 8/13 Marsala–Amabilina–Ospedale–Matarocco, le partenze delle 9.45, 10.45 e 16.00 terminano all’ospedale, senza proseguire per Matarocco.

La domenica e nei festivi una sola linea

La domenica e nei giorni festivi sarà garantita soltanto la linea Marsala–Sappusi–Amabilina–Ospedale. Le partenze da piazza del Popolo sono previste alle 8.00, 9.30, 10.45 e 12.00; quelle di ritorno dall’ospedale alle 8.45, 10.15, 11.30 e 12.45.

Orari provvisori: possibili variazioni

Il Comune precisa che l’orario è provvisorio e potrebbe subire modifiche anche nella stessa giornata, in caso di guasti ai mezzi o assenze impreviste degli autisti. Le variazioni saranno comunicate attraverso il sito istituzionale e con avvisi sugli autobus o al capolinea.



