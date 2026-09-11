Marsala, 170 mila euro per riqualificare i locali-mensa di quattro scuole

11/09/2026 11:00:00

Ammessi a finanziamento regionale quattro progetti presentati dal Comune di Marsala lo scorso luglio e finalizzati a riqualificare i locali adibiti a mensa in altrettante scuole. L’importo complessivo di oltre 170 mila euro consentirà interventi di adeguamento nei plessi “G. Caimi” di c/da Amabilina, “Giovanni Paolo II” di c.da Fontanelle, “Mothia” di c/da Spagnola e “F. Struppa” di c/da Dammusello.

I lavori sono volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza, funzionalità, igiene e comfort, nonché a rendere efficienti i vetusti impianti di climatizzazione degli ambienti destinati alla preparazione e alla consumazione dei pasti. La sindaca Andreana Patti: “L'obiettivo principale degli interventi è l’incremento degli standard qualitativi del servizio di refezione scolastica, garantendo ambienti più salubri e sicuri, sia per gli alunni sia per il personale scolastico. La scuola è al centro del nostro programma e ce ne prendiamo cura a cominciare dal garantire spazi sicuri, sostenendo le attività educative in stretta collaborazione con gli operatori scolastici e le famiglie”.



