San Vito Lo Capo, Caterina Popolano presenta la saga noir “Crisalidi di Zhennan”

11/09/2026 16:18:00

Una relazione che scivola nella violenza, la carriera diplomatica, le guerre che attraversano la fine del Novecento e una trama che si muove tra dimensione privata e scenari internazionali. È il mondo di “Crisalidi di Zhennan”, la saga noir di Caterina Popolano che sarà presentata domenica 13 settembre alle 21:30 in via Flores, a San Vito Lo Capo.

L'incontro fa parte della quarta edizione del Memorial Enzo Battaglia, la rassegna letteraria curata da Nino Barone e dedicata al docente, scrittore ed ex sindaco di San Vito Lo Capo, scomparso nel 2023.

Due volumi tra noir psicologico e scenari internazionali

Popolano presenterà i due volumi pubblicati da PAV Edizioni: Crisalidi di Zhennan - Prima e Dopo e Crisalidi di Zhennan - Il Male Assoluto.

Il primo romanzo segue le vicende di Elena e Luciano, legati fin dagli anni del liceo. Quello che nasce come un amore adolescenziale si trasforma progressivamente in un rapporto possessivo e violento. Elena segue Luciano nella sua carriera diplomatica, allontanandosi dalla propria città, dagli amici e dalla famiglia.

Alla vicenda personale si affianca una seconda trama, legata al lavoro di Luciano e ai conflitti internazionali: dall'Afghanistan alla guerra del Golfo fino all'ex Jugoslavia. Due percorsi inizialmente distinti che finiscono per intrecciarsi. Il primo volume, pubblicato nella collana GiallOscuro, è uscito nel 2024.

È proprio questa sovrapposizione tra noir psicologico e thriller geopolitico a caratterizzare la saga, che porta la narrazione anche tra Roma e Ankara.

Le copertine disegnate dalla stessa autrice

C'è poi un elemento particolare che riguarda anche l'aspetto visivo dei libri: le copertine sono state disegnate a mano dalla stessa Caterina Popolano, che ha scelto così di dare direttamente un volto ai personaggi e all'universo della propria storia.

Durante l'appuntamento di San Vito Lo Capo l'autrice dialogherà con Nino Barone e con il pubblico, entrando nella costruzione dei personaggi e nei temi che attraversano i due romanzi.

La serata del 13 settembre prevede anche la partecipazione di Giuseppe Gerbino con “Sangu squetu”. Nel corso del Memorial saranno inoltre letti e commentati alcuni racconti della scrittrice sanvitese José Morana.



