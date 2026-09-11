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Cultura
11/09/2026 18:00:00

Poggioreale antica si apre alla comunità: successo per il primo tour

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2026/poggioreale-antica-si-apre-alla-comunita-successo-per-il-primo-tour-450.jpg

Circa 200 persone hanno partecipato domenica 6 settembre al primo appuntamento di “Poggioreale - Memoria viva e futuro identitario”, l’itinerario culturale nato per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e agroalimentare del territorio. Il tour gratuito è un’iniziativa dell’Associazione Freedom, realizzata grazie al contributo dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il patrocinio del Comune di Poggioreale.

Visite con QR code
Il tour è partito alle 17. I partecipanti hanno visitato i luoghi di Poggioreale Storica e l’Agorà, dotati di targhe informative con QR code in italiano e inglese. Riscoperti architetture, scorci e testimonianze di un passato legato alla storia della Valle del Belice.

Agroalimentare, video mapping e musica
Dalle 18 spazio ai gazebo dedicati all’agroalimentare e alla cultura, con degustazioni gratuite. Il video mapping di Datio Denso Andriolo ha trasformato le architetture della città vecchia in una superficie narrativa, restituendo suggestioni agli spazi feriti dal terremoto del 1968. La serata è proseguita con l’aperitivo rinforzato e il Musical Show a cura dell’Accademia Pas di Palermo.


“Poggioreale Storica è tornata a vivere attraverso la musica, l’arte, le immagini e soprattutto attraverso l’entusiasmo di tanti giovani e cittadini”, ha dichiarato il sindaco Carmelo Palermo. “Valorizzare Poggioreale significa custodire e far conoscere l’identità dell’intera Valle del Belice, trasformando un luogo simbolo della memoria in una risorsa culturale e turistica capace di guardare al futuro”.

L’assessore al Turismo Mariano Sancetta ha aggiunto: “Abbiamo visto Poggioreale Storica diventare uno spazio capace di emozionare, coinvolgere e raccontare la propria identità. È la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare”.

 

Carini coinvolta
All’iniziativa ha partecipato anche il Comune di Carini, che ha coinvolto gli anziani ospiti del Centro Anziani Villagrazia. “Siamo felici che i nostri cittadini abbiano potuto conoscere da vicino un luogo così significativo della storia del Belice”, ha commentato il vicesindaco Salvatore Monterosso.

Prossimo tour
Il tour sarà replicato domenica 13 settembre. Coinvolti due pullman di partecipanti, uno in arrivo da Castelvetrano e uno da Palermo. Programma simile, ma la chiusura sarà alle 22 in Piazza Elimo con lo spettacolo della Sicily Orchestra “Cinema in musica, omaggio ad Ennio Morricone”.

 


 









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