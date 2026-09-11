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Cultura
11/09/2026 12:02:00

Marsala, “Le vie del Sale”: all’Isola Lunga si parla del futuro dell’oro bianco

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Sabato 12 settembre, al Salt Resort dell’Isola Lunga, si terrà “Le vie del Sale”, una giornata dedicata alla valorizzazione del sale e delle produzioni agroalimentari della provincia di Trapani. L’iniziativa è promossa da Confagricoltura Trapani e Confagricoltura Sicilia e finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

La scelta del luogo non è casuale. Le saline Ettore e Infersa, con l’Isola Lunga e il Mulino d’Infersa, costituiscono uno dei paesaggi più riconoscibili dello Stagnone, ma sono anche luoghi nei quali la produzione del sale continua ad avere un ruolo economico e produttivo.

Sale, agricoltura e nuove opportunità

I lavori inizieranno alle 11 con i saluti istituzionali. Il confronto entrerà poi nel merito delle prospettive del comparto: dalla valorizzazione del sale e delle altre produzioni agroalimentari trapanesi alle opportunità di sviluppo, fino al ruolo della ricerca, della cooperazione e dell’innovazione.

Interverranno Alessandro Vita, direttore di Confagricoltura Sicilia e commissario di Confagricoltura Trapani; Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura; Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, e Giacomo D’Alì Staiti, presidente di Sosalt. A moderare sarà Vanessa Galipoli.

L’obiettivo è guardare al sale non soltanto come elemento del paesaggio o richiamo turistico, ma come prodotto da valorizzare all’interno di una più ampia filiera agroalimentare della Sicilia occidentale.

Alle 13 lo show cooking e le degustazioni

Dopo il confronto si passerà dalla teoria alla tavola. Alle 13 è previsto uno show cooking con degustazione, costruito attorno alle diverse varietà di sale e al loro utilizzo nella cucina siciliana.

Un modo più immediato per raccontare le differenze tra i sali e, soprattutto, il loro rapporto con le altre produzioni del territorio.

Come raggiungere l’Isola Lunga

L’appuntamento è dunque per sabato 12 settembre al Salt Resort dell’Isola Lunga, nella Riserva dello Stagnone di Marsala.

Per raggiungere la sede dell’iniziativa è previsto l’imbarco dal molo delle Saline Ettore e Infersa, accanto al ristorante Mamma Caura.









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