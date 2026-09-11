Un uomo muore tra le fiamme del suo terreno

11/09/2026 22:15:00

È stato investito dalle fiamme e dal fumo mentre si trovava nel suo appezzamento di terreno. Castrenze Pirrello, 70 anni, è morto in un incendio in contrada Bosco Falconeria, a Partinico, nel Palermitano.

A dare l’allarme è stata la moglie del pensionato, che non vedendo rientrare il marito ha fatto scattare la richiesta di soccorso.

Nella zona sono arrivati i vigili del fuoco, già impegnati a spegnere le fiamme nelle vicinanze, e i sanitari del 118. Per il settantenne, però, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne la morte.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Restano da chiarire le circostanze dell’incendio e la dinamica dell’accaduto.



