Il vento fa crollare un pezzo di palco. Tragedia sfiorata a Mazara

11/09/2026 08:28:00

Fortissime raffiche di vento, arrivate all'improvviso insieme al peggioramento che ieri sera ha raggiunto la Sicilia occidentale. La costa sud della provincia di Trapani, tra Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, è stata investita da un repentino cambio del vento che ha provocato momenti di paura e alcuni danni.

Una situazione durata pochi minuti ma particolarmente intensa, descritta da chi si trovava sul posto come una sorta di tromba d'aria. Sulla natura esatta del fenomeno, però, serviranno riscontri meteorologici: le raffiche molto violente associate ai temporali possono essere provocate anche da fenomeni differenti da una vera tromba d'aria.ù

A Biscione crolla parte della scritta "Petrosino"

Uno dei danni più evidenti si è registrato a Biscione, sul litorale di Petrosino. La violenza del vento ha fatto crollare una parte della grande scritta "Petrosino" installata sul lungomare.

Le raffiche hanno investito in pochi istanti il tratto costiero, proprio mentre sulla Sicilia occidentale arrivavano i temporali si erano sviluppati sul Canale di Sicilia.

Paura durante uno spettacolo a Mazara

Momenti di paura anche a Mazara del Vallo. Sul lungomare era in corso uno spettacolo quando le improvvise raffiche hanno investito la struttura del palco.

La parte posteriore dell'allestimento, sulla quale era installato un maxi schermo, è crollata, provocando comprensibile apprensione tra le persone presenti.

Il repentino cambio del tempo

È stato il segnale più evidente del brusco cambiamento meteorologico arrivato dopo giorni di caldo anomalo. Nella serata di ieri, giovedì 10 settembre, un sistema temporalesco proveniente dal Canale di Sicilia ha raggiunto la costa occidentale, portando pioggia e soprattutto forti e improvvise raffiche di vento.

Adesso bisognerà ricostruire meglio la dinamica meteorologica per capire quale fenomeno abbia interessato la costa trapanese. Parlare già di "tromba d'aria" sarebbe infatti prematuro senza osservazioni che ne confermino la presenza. Certo è che in pochi minuti il vento ha cambiato intensità e direzione, causando danni lungo diversi punti della costa tra Mazara, Petrosino e Marsala.



