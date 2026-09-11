Trapani,  250 mila euro per le mense scolastiche 

11/09/2026 15:59:00

Quattro plessi scolastici di Trapani sono stati ammessi ai finanziamenti regionali destinati alla messa in sicurezza e alla realizzazione di spazi da utilizzare come mense scolastiche.

È quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 462 del 9 settembre 2026 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nell'ambito della programmazione triennale per l'edilizia scolastica.

Il Comune di Trapani porta a casa complessivamente 250 mila euro, con risorse destinate ad ampliare o adeguare gli spazi per la refezione e, di conseguenza, aumentare la capacità delle scuole di accogliere gli alunni che usufruiscono del servizio mensa.

Gli interventi riguardano quattro plessi cittadini.

100 mila euro sono stati assegnati all'Istituto comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto - Umberto di Savoia, per il plesso della scuola dell'infanzia di via Marino Torre.

Altri 50 mila euro andranno al plesso Gemellini Asta dell'Istituto comprensivo "E. Pertini".

Sempre 50 mila euro sono destinati al plesso di scuola dell'infanzia e primaria "G. Marconi" dell'Istituto comprensivo "Nunzio Nasi" e altri 50 mila euro al plesso di scuola dell'infanzia e primaria "Rubino", ancora dell'Istituto comprensivo E. Pertini.

La graduatoria regionale premia dunque una serie di progetti presentati dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di intervenire soprattutto sulla disponibilità degli spazi destinati ai refettori.

Una questione tutt'altro che secondaria per le famiglie. L'aumento della richiesta di tempo pieno e di servizi di refezione ha infatti reso necessario, negli ultimi anni, adeguare la capacità delle strutture scolastiche. L'ampliamento dei refettori può consentire a un numero maggiore di bambini di usufruire della mensa e, parallelamente, favorire l'organizzazione del tempo pieno nei plessi interessati.

Il sindaco Giacomo Tranchida parla di «un grandissimo risultato» e rivendica il lavoro svolto dagli uffici comunali nella fase di ricognizione e progettazione degli interventi.

«Abbiamo partecipato a questo avviso con un lavoro attento di ricognizione, candidando interventi mirati proprio in quei plessi che necessitavano maggiormente dell'ampliamento degli spazi destinati ai refettori delle mense scolastiche», afferma Tranchida.

Per il sindaco, il finanziamento consente di intervenire su un'esigenza concreta emersa dalle famiglie: «Negli anni abbiamo registrato una domanda sempre crescente da parte delle famiglie e questo traguardo ci permette di dare risposte concrete, aumentando la capienza dei locali e offrendo un supporto reale alla cittadinanza».

Tranchida sottolinea anche il ruolo dell'Ufficio tecnico comunale e ringrazia, in particolare, l'architetto Gianvito Piccione, indicato dal sindaco come protagonista della progettazione e della presentazione delle istanze.

Il tema, però, non riguarda soltanto la disponibilità di nuovi spazi.

Per l'assessora alla Pubblica istruzione Giulia Passalacqua, la mensa rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso cui la scuola può ampliare la propria funzione educativa e sociale.

«L'ampliamento dei posti disponibili nei refettori è un tassello strategico per estendere l'offerta formativa e garantire il servizio di refezione a un numero sempre maggiore di alunni e alunne», sostiene Passalacqua.

Ma c'è anche un'altra dimensione, quella del contrasto alla dispersione scolastica. «Potenziare il tempo pieno e garantire la mensa va ben oltre la semplice gestione dell'orario scolastico: è una leva imprescindibile nella lotta alla dispersione scolastica», sottolinea l'assessora.

I 250 mila euro ottenuti dalla Regione rappresentano quindi un intervento circoscritto a quattro plessi, ma inserito in una strategia più ampia sull'edilizia scolastica e sui servizi per l'infanzia. Il passaggio successivo sarà tradurre l'ammissione al finanziamento negli interventi concreti sugli edifici, con l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati alla refezione.

Per l'amministrazione, il risultato conseguito consente così di mettere insieme due esigenze: migliorare gli ambienti scolastici e aumentare la capacità dei servizi, rispondendo a una domanda crescente da parte delle famiglie trapanesi.



