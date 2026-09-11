Trapani, “Lot C”: fino all’8 novembre la mostra che porta l’arte nella vita quotidiana

11/09/2026 08:57:00

Una giornata al mare, un passaggio in automobile, qualcuno che permette a un’altra persona di raggiungere un luogo. Gesti apparentemente minimi che, osservati da un’altra prospettiva, raccontano dipendenza, cura, accessibilità e relazioni.

È su questo terreno che si muove “Lot C”, la mostra di Jason Hirata e Park McArthur ospitata da INCURVA, nel centro storico di Trapani. Inaugurata l’11 luglio, resterà visitabile fino all’8 novembre 2026, con ingresso gratuito. I due artisti statunitensi collaborano da oltre dieci anni, ma questa è la loro prima mostra insieme.

Perché si chiama “Lot C”

Il titolo arriva da un’opera di Park McArthur e da uno scambio che sembra quasi una piccola scena di vita quotidiana: la promessa di una giornata in spiaggia, l’appuntamento al parcheggio C, la bassa marea che consente di avvicinarsi all’acqua con l’auto.

È proprio la normalità di questi gesti a diventare materia artistica. Hirata e McArthur portano l’attenzione su tutto quel lavoro, spesso poco visibile, che permette alle persone di muoversi, incontrarsi, partecipare alla vita sociale e non rimanere isolate.

Non è quindi una mostra sull’accessibilità intesa soltanto come questione di spazi e barriere fisiche. Il punto è più ampio: quante persone, azioni, infrastrutture e forme di assistenza sono necessarie perché ciò che per qualcuno è semplice lo diventi anche per qualcun altro?

La mostra esce dalla mostra

Negli spazi di INCURVA trovano posto sculture dei due artisti, due serie fotografiche, adattamenti del testo di “Day”, una pittura murale, un’installazione sonora e un piccolo opuscolo destinato ai visitatori.

Ma “Lot C” non finisce sulla porta della galleria. Una parte del progetto si sposta infatti nella città attraverso le azioni orchestrate da Jason Hirata.

Tra queste c’è “Circle”, un’auto che accompagna i visitatori da INCURVA al Lazzaretto di Trapani. Un passaggio in macchina, niente di eccezionale. Ed è esattamente questo il punto: trasformare uno dei gesti più ordinari tra persone che abitano la stessa città in uno strumento per interrogarsi su mobilità, disponibilità e accesso agli spazi.

Chi sono Jason Hirata e Park McArthur

Jason Hirata, nato a Seattle nel 1986, lavora sul rapporto tra produzione artistica e condizioni materiali che rendono possibile il lavoro stesso. Nel 2026 “Lot C” figura tra i suoi progetti espositivi internazionali.

Park McArthur ha invece portato il proprio lavoro in importanti istituzioni internazionali e sue opere sono presenti, tra le altre, nelle collezioni del Museum of Modern Art e del Whitney Museum di New York. La sua ricerca ha affrontato a lungo i temi della disabilità, dell’assistenza e delle strutture che regolano l’accesso agli spazi e alla vita collettiva.

INCURVA e il nuovo spazio nel centro di Trapani

INCURVA è un’organizzazione no-profit nata nel 2016. Dopo una prima fase dedicata alle residenze artistiche a Favignana, ha progressivamente concentrato la propria attività sulla produzione di opere, mostre e pubblicazioni. Nel 2025 ha aperto il nuovo spazio espositivo di Trapani, con un programma diretto da Saim Demircan.

“Lot C” è visitabile in Largo San Francesco di Paola 2, a Trapani, fino all’8 novembre. INCURVA indica attualmente l’apertura dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 21, con possibilità di visita negli altri giorni su appuntamento. L’ingresso è sempre gratuito.

Lo spazio è inoltre accessibile alle persone in sedia a rotelle, dispone di bagno attrezzato e, su richiesta, mette a disposizione materiali a caratteri ingranditi e visite accompagnate dal personale.



