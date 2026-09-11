Sicurezza. I controlli in provincia di Trapani ad agosto. Ecco il bilancio

11/09/2026 08:30:00

Settantanove patenti sospese in un mese, 29 delle quali per l’utilizzo del cellulare o di altri apparecchi alla guida. E, sul fronte del lavoro, sette aziende risultate irregolari sulle dodici sottoposte a ispezione. Sono alcuni dei dati del bilancio dei controlli di agosto 2026 diffuso dalla Prefettura di Trapani, che raccoglie le attività delle forze dell’ordine, gli interventi amministrativi e le operazioni delle Capitanerie di porto.

Nel mese sono stati svolti 43 servizi straordinari di prevenzione e controllo nel capoluogo e nei comuni della provincia. Le attività sono state disposte nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Daniela Lupo, d’intesa con i sindaci e attuate attraverso le ordinanze del questore. Hanno partecipato anche le specialità delle forze di polizia, le polizie locali e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade sicure”.

Le patenti sospese e le infrazioni sulle strade

Dei 79 provvedimenti di sospensione della patente adottati ad agosto dall’ufficio della Prefettura, 15 riguardano la guida sotto l’influenza dell’alcol, otto quella sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, 29 l’uso di telefoni o altri apparecchi durante la guida e 27 altre violazioni del Codice della strada.

Nel capitolo dedicato ai servizi straordinari, il report indica 573 violazioni stradali. Tra quelle elencate, il dato più consistente riguarda i veicoli senza revisione: 135 casi. Seguono 55 violazioni per assicurazione scaduta, 29 per il mancato utilizzo del casco, 20 per guida in stato di ebbrezza e 12 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Accertate anche 11 violazioni per il mancato uso delle cinture, sette per l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici alla guida e sei per eccesso di velocità.

I sequestri amministrativi dei veicoli sono stati 14 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 49 per circolazione senza assicurazione e 28 per altri motivi.

Il documento riporta separatamente l’attività di controllo su strade e autostrade: 349 pattuglie impiegate, 2.683 persone e 1.474 veicoli controllati, 481 infrazioni contestate. In questo ambito sono state ritirate 35 patenti e 34 carte di circolazione, con 1.031 punti patente decurtati.

I conducenti sottoposti a verifiche con etilometri e precursori sono stati 1.233, tre dei quali sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Nel trasporto professionale, i controlli su 77 mezzi pesanti hanno portato all’accertamento di 67 infrazioni. Il report indica inoltre due persone denunciate in stato di libertà e verifiche su tre rivendite di auto usate.

Droga e controlli nelle aree della movida

Nel bilancio mensile dei servizi straordinari figurano 5.085 controlli nei confronti di persone sottoposte a obblighi giudiziari, 42 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e tre segnalazioni per violazioni dell’articolo 73 della normativa in materia di droga.

Nei fine settimana i controlli interforze hanno interessato le aree della movida di Alcamo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. Sono state identificate 906 persone, 142 delle quali con precedenti di polizia, e controllati 278 veicoli. Le violazioni al Codice della strada accertate sono state 18, con tre sequestri amministrativi di mezzi.

Gli undici controlli amministrativi hanno portato alla contestazione di sette illeciti. Sono state svolte anche 32 verifiche su persone sottoposte a obblighi giudiziari.

Il documento riporta poi i risultati di 28 servizi effettuati in dieci comuni della provincia, anche nelle zone della movida e con l’impiego dell’Esercito: 354 controlli su strada, 44 sanzioni, 26 persone denunciate e una arrestata. Gli undici sequestri hanno riguardato anche armi e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack, hashish e marijuana. Dieci persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga. Si tratta di dati riferiti ai diversi ambiti operativi descritti nel report, che non vanno sommati automaticamente tra loro.

Lavoro, irregolari sette aziende su dodici

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno sottoposto a vigilanza e ispezione dodici aziende. Sette sono risultate irregolari: quattro nel settore terziario e tre in agricoltura.

Quattro persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il dato riguarda le imprese effettivamente ispezionate nel mese e non rappresenta una rilevazione sull’intero sistema produttivo provinciale.

Antimafia, cinque provvedimenti ad agosto

Sul fronte della prevenzione antimafia, la Prefettura ha emesso cinque provvedimenti di contenuto interdittivo.

Tre sono dinieghi di iscrizione nella white list per ditte attive nei settori del movimento terra e delle costruzioni. Un provvedimento interdittivo riguarda una ditta che si occupa di locazione di immobili. Un ulteriore provvedimento interessa un’azienda agricola: secondo quanto riferito dalla Prefettura, il titolare può proseguire l’attività, pur con alcune limitazioni.

Nello stesso mese sono state registrate dodici iscrizioni o rinnovi nella white list. Sono stati inoltre emanati 24 decreti di revoca dell’accoglienza per allontanamento dalle strutture.

In mare, 17 persone soccorse

La Capitaneria di porto di Trapani ha effettuato 2.440 controlli, elevando 140 verbali amministrativi e comunicando nove notizie di reato. Le verifiche hanno interessato, tra gli altri ambiti, la nautica da diporto, il demanio, gli stabilimenti balneari, l’ambiente e il traffico marittimo.

Nel Compartimento marittimo di Trapani, sotto il coordinamento del centro di soccorso marittimo di Palermo, sono stati gestiti 16 eventi di ricerca e soccorso, durante i quali sono state soccorse 17 persone.

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha svolto 123 controlli e contestato 27 violazioni, relative alla navigazione nelle acque riservate alla balneazione, alla mancanza del servizio di assistenza e salvataggio e all’assenza delle dotazioni di bordo delle unità da diporto.

Da gennaio ad agosto: 553 sospensioni della patente

Il rapporto contiene anche il riepilogo dei primi otto mesi del 2026. Dal primo gennaio al 31 agosto sono stati effettuati 438 servizi straordinari e 46.442 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari. Le segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti sono state 331; altre 35 hanno riguardato violazioni dell’articolo 73.

Le infrazioni al Codice della strada accertate nel riepilogo sono 4.663, tra cui 1.141 per veicoli senza revisione e 646 per assicurazione scaduta.

L’Ufficio Patenti ha adottato 553 provvedimenti di sospensione: 198 per l’uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, 109 per guida sotto l’influenza dell’alcol e 64 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, oltre alle sospensioni per altre violazioni.

Il Nucleo operativo tossicodipendenze ha effettuato 174 colloqui, notificato 289 convocazioni ed emanato 92 provvedimenti sanzionatori e 74 formali inviti.

Sempre nei primi otto mesi, la Prefettura ha disposto 59 divieti di detenzione di armi e 30 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo, mentre le iscrizioni e i rinnovi nella white list hanno riguardato 133 ditte. Le revoche dell’accoglienza sono state 83: 70 per allontanamento, otto per superamento del reddito e cinque per comportamento violento.



