Due atleti della Canottieri Marsala sul podio della Finale Nazionale Canoa Giovani

10/09/2026 12:00:00

Grande soddisfazione per la Società Canottieri Marsala, che ha conquistato il podio alla Finale Nazionale Canoa Giovani e Meeting delle Regioni. La manifestazione si è svolta a Caldonazzo nei giorni 4, 5 e 6 settembre 2026.

Sul podio sono saliti due giovanissimi atleti marsalesi

Alessio Prisma, impegnato nelle gare dei 2000 m, 200 m e staffetta, ha conquistato ben tre primi posti, un secondo posto e un terzo posto. Giulia Serrentino, nelle stesse specialità, ha portato a casa due primi posti e due secondi posti.

Belle prestazioni anche per Alessio Porcelli, Giorgio Scuderi, Marco Di Girolamo, Pietro Caradonna e Francesco Caradonna, che hanno gareggiato con impegno e determinazione, contribuendo al successo della squadra.

La spedizione della Canottieri Marsala è stata diretta e allenata dal tecnico Francesco Prisma. Il risultato ottenuto a Caldonazzo premia il lavoro svolto dalla società e conferma la crescita del settore giovanile, capace di confrontarsi ai massimi livelli nazionali.

Per i colori marsalesi è un traguardo importante, che arriva al termine di una stagione intensa e che apre nuove prospettive per il futuro della canoa giovanile in città.



