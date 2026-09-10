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» Sociale
10/09/2026 02:03:00

Vito Puccio riconfermato presidente della Fondazione San Vito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/vito-puccio-riconfermato-presidente-della-fondazione-san-vito-450.jpg

Vito Puccio è stato riconfermato per altri tre anni Presidente della Fondazione San Vito ETS, braccio operativo della Caritas diocesana. La rielezione è avvenuta alla prima seduta del nuovo Consiglio d’Amministrazione che ha nominato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Riconfermati anche il vice Presidente Dora Polizzi e il segretario Annalisa Gallo.

 

 In seno al CdA – oltre Puccio, Polizzi e Gallo – sono stati nominati suor Chiara Seno, direttrice della Caritas diocesana, Filippo Sollima, Paolo Tantaro e Antonino Trey Tirenna (questi ultimi tre sono i nuovi ingressi).

 

 Organo di controllo monocratico è stato nominato Saverio Caruso. «Accolgo con gratitudine e con grande senso di responsabilità la riconferma alla guida della Fondazione San Vito Ets. In questi anni abbiamo costruito un percorso importante, fatto di presenza concreta sul territorio, ascolto delle persone e attenzione soprattutto a chi vive condizioni di fragilità e di difficoltà. È un lavoro che non appartiene a una sola persona, ma è il risultato dell’impegno quotidiano di una squadra, degli operatori, dei volontari e di tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Fondazione. La riconferma rappresenta per me innanzitutto un’assunzione di responsabilità e un impegno a proseguire sulla strada già intrapresa. Ringrazio quanti hanno riposto nuovamente fiducia nel mio operato e, in modo particolare, il Vescovo per la stima e la piena fiducia che continua a dimostrarmi», ha commentato Vito Puccio.









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