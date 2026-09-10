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Cronaca

» Sanità
10/09/2026 15:40:00

All'ospedale di Marsala asportato un fibroma dell'utero di 16 chili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789047711-0-all-ospedale-di-marsala-asportato-un-fibroma-dell-utero-di-16-chili.jpg

Un voluminoso fibroma, dal peso di circa 16 kg, localizzato nella parete muscolare dell’utero è stato asportato dall’equipe multidisciplinare ginecologi e chirurghi del presidio ospedaliero di Marsala.

 

La paziente, di 54 anni, giungeva al Pronto Soccorso per dolore addominale acuto e, sottoposta a TC. si evidenziava la presenza di voluminosa massa di circa 30 cm, che si estendeva dalla pelvi fino alla regione epi –mesogastrica, con strutture vascolari tortuose e convolute come da possibile torsione.

 

La paziente dopo le adeguate valutazioni preoperatorie è stata sottoposta ad intervento chirurgico urgente per la presenza di una torsione dell’utero, una rara ma seria emergenza .

 

 La paziente presentava già una sofferenza ischemica, ossia una scarsa irrorazione sanguigna dovuta alla torsione vascolare.

Il risveglio presso l’unità di Rianimazione, con la successiva degenza ordinaria al reparto di Ginecologia, con regolare decorso post operatorio scevro da complicanze con dimissioni in buone condizioni cliniche generali.









Native | 10/09/2026
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