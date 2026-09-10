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Cronaca

» Piccole Storie
10/09/2026 09:12:00

Marsala, 25 anni dopo il diploma si ritrova la 5ªD dell'ITC Garibaldi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/marsala-25-anni-dopo-il-diploma-si-ritrova-la-5-d-dell-itc-garibaldi-450.jpg

Venticinque anni dopo, di nuovo tutti insieme. Non più tra registri, interrogazioni e campanelle, ma davanti a una torta che dice tutto: “25 anni dall’ultima campanella!”.

A Marsala si sono ritrovati gli ex alunni della 5ªD dell’ITC “G. Garibaldi”, anno scolastico 2000/2001. Una serata per rivedersi a un quarto di secolo dalla maturità e riprendere un filo che, almeno nei ricordi, non si era mai davvero spezzato.

Le fotografie raccontano il resto: sorrisi, abbracci e quella curiosità inevitabile nel ritrovarsi dopo tanto tempo. Venticinque anni sono abbastanza per cambiare molte cose, ma evidentemente non tutte.

«Siamo sempre gli stessi di allora»

A raccontare il senso della serata è uno degli ex studenti, Vincenzo Sciacca.

«Sono passati già 25 anni da quell’estate che ognuno di noi non dimenticherà facilmente – scrive – eppure dopo tutto questo tempo è stato bello rivivere assieme momenti passati, con quella gioia e spensieratezza di quell’età. Ma soprattutto è stato bello vedere che comunque siamo sempre gli stessi di allora».

Ed è forse questo il piccolo prodigio delle rimpatriate scolastiche. Per qualche ora le vite costruite nel frattempo restano sullo sfondo e tornano fuori ricordi, episodi, battute e quella confidenza particolare che appartiene a chi ha condiviso ogni mattina la stessa aula per anni.

Un pensiero per chi non ha potuto esserci

Non tutti i componenti della 5ªD hanno potuto partecipare alla serata. Sciacca ha voluto ricordare anche loro.

«Voglio includere in questo mio pensiero anche chi, per diverse ragioni, non è potuto essere presente alla serata ma lo è e lo sarà sempre nei nostri cuori, perché secondo me si è compagni di classe sempre e comunque».

La 5ªD del Garibaldi di Marsala appartiene ormai a una stagione ben precisa delle vite di ciascuno: l’anno scolastico 2000/2001, la maturità, l’ultima campanella e poi strade diverse.

Venticinque anni dopo, quelle strade si sono incrociate ancora. Con qualche capello bianco in più, molte storie da raccontare e, a quanto pare, lo stesso spirito di allora.









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