Meteo Sicilia oggi 10 settembre: sole e caldo. Domani cambia e arriva la pioggia

10/09/2026 07:55:00

Oggi, giovedì 10 settembre, la Sicilia resta ancora sotto l’ombrello dell’alta pressione. E stavolta l’ombrello serve solo in senso figurato: piogge assenti, sole quasi ovunque e temperature ancora elevate, con massime che nelle zone interne potranno toccare i 34-36 gradi.

Nel Trapanese sarà una giornata pienamente estiva. A Trapani sono previsti fino a 34 gradi, a Marsala tra 31 e 33, con vento meridionale sostenuto e mare mosso. Da domani, però, cambia il quadro: arrivano correnti più fresche e aumenta il rischio di rovesci e temporali.

Marsala, sole e fino a 33 gradi

A Marsala il tempo sarà stabile e soleggiato per tutta la giornata. Le elaborazioni disponibili indicano una massima tra 31 e 33 gradi, con minima intorno ai 24. Non sono previste piogge.

I venti saranno tesi da Sud-Sudest, sia al mattino sia nel pomeriggio. Il mare risulterà mosso, con temperatura dell’acqua ancora attorno ai 28 gradi.

Trapani, oggi fino a 34 gradi

A Trapani la situazione è ancora più calda. Le previsioni indicano una massima di 34 gradi e una minima di 23, con cielo sereno e precipitazioni assenti.

Anche qui il vento sarà protagonista: teso da Sud, mentre il mare sarà mosso. L’afa si farà sentire, soprattutto nelle ore centrali.

Insomma, settembre oggi si presenta travestito da agosto. E neppure troppo bene.

Sicilia, ancora 34-36 gradi nelle zone interne

Su scala regionale l’alta pressione continua a garantire tempo stabile e soleggiato ovunque. Le massime potranno raggiungere 34-36 gradi nelle zone interne, localmente anche qualcosa in più.

La Protezione Civile nazionale, nel bollettino valido per oggi, segnala temperature ancora elevate nelle aree interne della Sicilia, mentre le precipitazioni più intense interessano il Centro-Nord.

Pioggia: oggi niente, domani cambia

Per oggi non sono previste piogge significative sulla Sicilia occidentale.

Il vero cambio di scenario è atteso da venerdì 11 settembre, quando correnti più fresche di origine atlantica raggiungeranno anche il Sud. Le previsioni indicano rovesci e temporali, con un calo delle temperature già entro il fine settimana.

Per Marsala, in particolare, domani sono attesi un paio di rovesci, con massima in discesa verso i 30 gradi. Sabato si scende ancora, a circa 29.

Vento e mare

Oggi sul Trapanese i venti saranno meridionali, da moderati a tesi, con condizioni più vivaci lungo le coste e nel Canale di Sicilia.

Il quadro marino regionale vede il Basso Tirreno da poco mosso a mosso, il Canale mosso e il Mare di Sicilia poco mosso.

Per chi deve raggiungere Egadi o Pantelleria è quindi consigliabile controllare i bollettini delle compagnie prima di partire.

Incendi, pubblicato l’avviso n. 199

La Protezione Civile regionale ha pubblicato ieri, 9 settembre, l’avviso n. 199 per rischio incendi e ondate di calore, valido per la fase odierna.

Il dettaglio provinciale non è però facilmente consultabile dal portale in questo momento, quindi evitiamo di attribuire al Trapanese un livello specifico non verificato.

Resta comunque necessaria prudenza: caldo, vento meridionale e vegetazione secca sono una combinazione da non sottovalutare.

La svolta vera? Da domani, ma senza aspettarsi l’autunno

La tendenza adesso è più chiara.

Venerdì 11: primi rovesci e temporali, massime in calo verso i 30 gradi.

Sabato 12: maggiore variabilità, circa 29 gradi.

Domenica 13: torna più sole, con massime attorno ai 29-30.

Lunedì 14 e martedì 15: tempo più stabile, temperature sui 28-30 gradi.

Quindi sì, la crepa nell’anticiclone ormai c’è. Ma non significa l’arrivo dell’autunno: più realisticamente, arriva una tregua dal caldo, con temperature che tornano finalmente su valori più normali e qualche episodio instabile.



