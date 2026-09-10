Alla fine è arrivata la pioggia in provincia di Trapani

10/09/2026 22:21:00

Alla fine la pioggia è arrivata. Dopo il gran caldo dei giorni scorsi, nella serata di oggi, giovedì 10 settembre, il tempo è cambiato anche nella Sicilia occidentale, con piogge e temporali che stanno interessando la provincia di Trapani. Il sistema temporalesco osservato nelle ore precedenti nel Canale di Sicilia ha raggiunto l'Isola, segnando l'inizio del peggioramento annunciato.

Pioggia e temporali nel Trapanese

Già nelle ore precedenti un grosso nucleo temporalesco si era formato nel Canale di Sicilia, muovendosi in direzione delle coste occidentali. In serata le precipitazioni hanno quindi raggiunto il Trapanese, dopo una giornata ancora caratterizzata da temperature elevate.

La situazione resta da seguire nelle prossime ore, perché i fenomeni temporaleschi possono essere molto irregolari: piogge intense possono interessare una zona mentre a pochi chilometri di distanza gli accumuli risultano decisamente inferiori.

Il maltempo scende verso la Sicilia

Si tratta degli effetti del cambiamento della circolazione atmosferica che sta interessando l'Italia. La perturbazione che ha già portato temporali e un abbassamento delle temperature su diverse regioni sta progressivamente raggiungendo anche il Sud e la Sicilia.

Dopo una lunghissima fase dominata dal caldo, arrivano quindi pioggia e soprattutto aria più fresca. Le temperature sono destinate a diminuire, riportandosi gradualmente verso valori più consoni al mese di settembre.

Non è necessariamente la fine dell'estate siciliana: altre fasi calde potranno tornare nelle prossime settimane. Ma il dominio quasi incontrastato dell'anticiclone comincia a mostrare le prime crepe.

Attenzione ai temporali

A rendere questa fase particolarmente delicata è anche la temperatura ancora molto elevata del Mediterraneo. Il mare attorno alla Sicilia ha accumulato una grande quantità di calore durante l'estate e il contrasto con l'aria più fresca in arrivo può fornire ulteriore energia ai sistemi temporaleschi.

Per questo l'evoluzione della notte e delle prossime ore va seguita con attenzione, soprattutto sulla Sicilia occidentale. Dopo tanto caldo, insomma, è arrivata finalmente la pioggia. Ma settembre, con un Mediterraneo ancora molto caldo, è anche il periodo in cui i temporali possono diventare rapidamente intensi.



