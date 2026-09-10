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Economia
10/09/2026 18:00:00

Sanità e appalti, i “Click days” della Cgil di Trapani per le firme online

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789039305-0-sanita-e-appalti-i-click-days-della-cgil-di-trapani-per-le-firme-online.jpg

La mobilitazione è partita il 9 settembre e prosegue fino all’11, per poi riprendere dal 16 al 18 settembre. La raccolta delle firme ai banchetti continuerà fino al 30 settembre.

Sei giornate per promuovere le firme online a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti. La Cgil di Trapani intensifica la campagna di raccolta delle sottoscrizioni con i “Click days”, una mobilitazione che coinvolge i sindacalisti in tutta la provincia.

 

Le prime giornate, cominciate il 9 settembre, proseguono oggi e domani, 10 e 11 settembre. Il secondo appuntamento è fissato per il 16, 17 e 18 settembre. Durante queste date, i rappresentanti del sindacato saranno impegnati nella diffusione dei collegamenti per la firma digitale, nell’illustrazione dei contenuti delle due proposte e nell’assistenza a chi intende sottoscriverle online.

Secondo quanto comunicato dalla Cgil, la proposta dedicata alla sanità ha già superato l’obiettivo prefissato per la raccolta digitale. La campagna continua su entrambi i fronti, affiancando alle adesioni online quelle sui moduli cartacei.

 

«I Click days rappresentano un’azione di rafforzamento della modalità digitale che si affianca alla tradizionale raccolta su moduli cartacei», spiega la segretaria generale della Cgil di Trapani, Liria Canzoneri.

La mobilitazione non si esaurirà nelle sei giornate dedicate alle sottoscrizioni online. Fino al 30 settembre proseguirà infatti la raccolta delle firme nelle piazze e nei mercati della provincia, nei luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali.

«Ogni firma rappresenta un tassello fondamentale per difendere il diritto alla salute e garantire dignità, legalità e sicurezza nel sistema degli appalti», aggiunge Canzoneri, invitando lavoratrici, lavoratori, pensionati e cittadini della provincia a partecipare attraverso la firma digitale o i banchetti sul territorio.









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