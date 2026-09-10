Sport paralimpici: dalla Regione Siciliana un sostegno con 1,1 milioni per il 2026

10/09/2026 15:00:00

Un milione e 100mila euro per sostenere lo sport paralimpico in Sicilia. La Regione mette sul tavolo le risorse per il 2026 e conferma il proprio impegno per il diritto di partecipazione degli atleti con disabilità in condizioni di pari opportunità e uguaglianza.

L’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato il decreto che disciplina le modalità per la richiesta e l’erogazione dei contributi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Comitato Italiano Paralimpico.

La dotazione finanziaria per il 2026 ammonta a 1,1 milioni di euro. Le risorse sono stanziate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 del 19 luglio 2019 e sono destinate alle attività agonistiche, non agonistiche e ai progetti di inclusione sociale.

Come si dividono i fondi

Il 10% delle risorse complessive sarà destinato direttamente al Comitato regionale CIP Sicilia per progetti innovativi a sostegno dell’inclusione sociale e della promozione della cultura paralimpica.

Il restante 90% sarà ripartito tra i Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali paralimpiche e gli organismi riconosciuti dal CIP.

Cosa si può rimborsare

Tra le spese ammesse rientrano quelle di gestione degli impianti e quelle relative alle locazioni, entro il limite del 20%. Previsti anche tasse di iscrizione, compensi e rimborsi per lavoratori sportivi, accompagnatori e guide.

Finanziabili anche l’acquisto di attrezzature sportive e sanitarie, compresi DAE e defibrillatori, oltre a trasporti, noleggi, assicurazioni e formazione.

Trasparenza e collaborazione

Per garantire la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, tutti i pagamenti e le erogazioni dovranno rispettare rigorosamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La gestione delle procedure avverrà in stretta collaborazione con il Comitato regionale paralimpico.

Amata: «Sport abbatte le barriere»

«L’approvazione di questo provvedimento conferma l’impegno del governo Schifani verso lo sport paralimpico e l’inclusione sociale. Destinare 1,1 milioni di euro per la stagione 2026 significa dare forza ed energia alle tante società sportive siciliane che quotidianamente, tra mille difficoltà, consentono ad atleti e atlete con disabilità di praticare una disciplina sportiva, crescere e confrontarsi. Lo sport è uno straordinario strumento di abbattimento delle barriere e di integrazione sociale: con queste risorse continuiamo a garantire pari dignità, opportunità e supporto a chi promuove i valori più autentici della pratica sportiva nella nostra Isola».

Dove trovare decreto e moduli

Il decreto e i moduli da presentare sono disponibili sul sito istituzionale dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.







