Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
10/09/2026 15:00:00

Sport paralimpici: dalla Regione Siciliana un sostegno con 1,1 milioni per il 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/sport-paralimpici-dalla-regione-siciliana-un-sostegno-con-1-1-milioni-per-il-2026-450.jpg

Un milione e 100mila euro per sostenere lo sport paralimpico in Sicilia. La Regione mette sul tavolo le risorse per il 2026 e conferma il proprio impegno per il diritto di partecipazione degli atleti con disabilità in condizioni di pari opportunità e uguaglianza.

 

L’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato il decreto che disciplina le modalità per la richiesta e l’erogazione dei contributi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Comitato Italiano Paralimpico.

La dotazione finanziaria per il 2026 ammonta a 1,1 milioni di euro. Le risorse sono stanziate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 del 19 luglio 2019 e sono destinate alle attività agonistiche, non agonistiche e ai progetti di inclusione sociale.

 

Come si dividono i fondi

Il 10% delle risorse complessive sarà destinato direttamente al Comitato regionale CIP Sicilia per progetti innovativi a sostegno dell’inclusione sociale e della promozione della cultura paralimpica.

Il restante 90% sarà ripartito tra i Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali paralimpiche e gli organismi riconosciuti dal CIP.

 

Cosa si può rimborsare

Tra le spese ammesse rientrano quelle di gestione degli impianti e quelle relative alle locazioni, entro il limite del 20%. Previsti anche tasse di iscrizione, compensi e rimborsi per lavoratori sportivi, accompagnatori e guide.

Finanziabili anche l’acquisto di attrezzature sportive e sanitarie, compresi DAE e defibrillatori, oltre a trasporti, noleggi, assicurazioni e formazione.

 

Trasparenza e collaborazione

Per garantire la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, tutti i pagamenti e le erogazioni dovranno rispettare rigorosamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La gestione delle procedure avverrà in stretta collaborazione con il Comitato regionale paralimpico.

 

Amata: «Sport abbatte le barriere»

«L’approvazione di questo provvedimento conferma l’impegno del governo Schifani verso lo sport paralimpico e l’inclusione sociale. Destinare 1,1 milioni di euro per la stagione 2026 significa dare forza ed energia alle tante società sportive siciliane che quotidianamente, tra mille difficoltà, consentono ad atleti e atlete con disabilità di praticare una disciplina sportiva, crescere e confrontarsi. Lo sport è uno straordinario strumento di abbattimento delle barriere e di integrazione sociale: con queste risorse continuiamo a garantire pari dignità, opportunità e supporto a chi promuove i valori più autentici della pratica sportiva nella nostra Isola».

 

Dove trovare decreto e moduli

Il decreto e i moduli da presentare sono disponibili sul sito istituzionale dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

 


 









Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni