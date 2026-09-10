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» Dai Comuni
10/09/2026 13:00:00

Alcamo: il Comune consegna le aree gioco esterne delle scuole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/alcamo-il-comune-consegna-le-aree-gioco-esterne-delle-scuole-450.jpg

Quattro scuole di Alcamo hanno nuovi spazi esterni per gioco e sport. La giunta Surdi ha consegnato le aree da gioco rigenerate nei plessi San Domenico Savio, San Giovanni Bosco, G. Gentile e Luigi Pirandello. Non semplici cortili, ma ambienti più sicuri, moderni e attrezzati.

 

I plessi interessati
L’intervento ha riguardato quattro istituti comprensivi della città:

  • San Domenico Savio (I.C. Montessori)

  • San Giovanni Bosco (I.C. Rocca)

  • G. Gentile (I.C. Bagolino)

  • Luigi Pirandello (I.C. Navarra)

 

Cosa è stato realizzato
Sono state rifatte le pavimentazioni sportive in resina acrilica multistrato Supersoft, adatte alle attività all’aperto e certificate per resistenza all’usura, assorbimento degli impatti e segnatura sportiva. Un intervento pensato per garantire più sicurezza e funzionalità durante le attività motorie e ricreative.

 

Scuole più sicure e inclusive
Le scuole coinvolte puntano da tempo su qualità educativa, inclusività e sostenibilità. La realizzazione di pavimentazioni antitrauma, impianti sportivi e segnature per attività ludiche e sportive risponde proprio a queste esigenze. Il risultato sono ambienti scolastici più sicuri, stimolanti e moderni, idonei non solo al gioco e allo sport, ma anche allo sviluppo delle competenze sociali e motorie.

 

Il sindaco Surdi e l'assessore Benenati
“Questo progetto – dichiarano il sindaco Domenico Surdi e l’assessore all’edilizia scolastica e sportiva Gaspare Benenati – fa parte di quel percorso portato avanti negli anni, grazie al quale abbiamo migliorato gli spazi scolastici a beneficio delle nuove generazioni. Siamo convinti che il benessere degli studenti dipenda anche dalla qualità degli ambienti che vivono ogni giorno. E tutti gli interventi realizzati sul patrimonio scolastico cittadino hanno avuto l’obiettivo di restituire ambienti educativi di qualità, capaci di accogliere, ispirare e proteggere i nostri ragazzi”.


 









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