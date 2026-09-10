Alcamo, conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna dell'Alto  

10/09/2026 10:00:00

Si sono conclusi martedì, 8 settembre, i festeggiamenti dedicati alla Settimana Mariana in onore di Maria SS. dell’Alto, il cui Santuario si trova sulla cima del Monte Bonifato, ad Alcamo. Nei giorni di festa il Santuario è rimasto aperto per consentire ai tanti fedeli e devoti di visitare la Madonna dell’Alto. Proprio ieri, in occasione della Festa della Natività di Maria SS. dell’Alto, alle 11.00 è stata celebrata la Santa Messa da S.E. il vescovo Pietro Maria Fragnelli. A seguire, si è svolta la processione campestre con la Sacra Statua di Maria SS. dell’Alto.

Durante l’omelia, il vescovo ha rivolto una preghiera particolare alle mamme in attesa e ha sottolineato l’importanza di far conoscere la preghiera del Rosario alle nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Domenico Surdi, gli assessori Alberto Donato, Vito Lombardo, Vittorio Ferro, Baldo Mancuso e Valeria Pipitone, e il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana.

«I festeggiamenti in onore di Maria SS. dell’Alto, con tanti momenti religiosi e di comunione molto partecipati, rappresentano per la nostra comunità un appuntamento molto sentito da tutti i fedeli. Ogni anno è sempre emozionante prendere parte alla processione sulla vetta del Monte Bonifato», ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi.







