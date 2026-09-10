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Cronaca
10/09/2026 12:16:00

Violenza sessuale su due minori: rimane in cercere il 18enne arrestato a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/violenza-sessuale-su-due-minori-rimane-in-cercere-il-18enne-arrestato-a-trapani-450.jpg

Resta in carcere il diciottenne arrestato nel Trapanese nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze minorenni a Campobasso. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa, confermando l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

 

I fatti al centro dell’indagine risalgono al 30 luglio scorso e sarebbero avvenuti in pieno centro a Campobasso. L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia presentata dalle madri delle due ragazze.

 

Il diciottenne, di nazionalità egiziana, era stato rintracciato vicino Trapani il 18 agosto. Ad arrestarlo erano stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso insieme ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani.

 

Con la decisione del Riesame resta dunque confermata la misura cautelare in carcere. Il provvedimento non costituisce una sentenza di condanna: le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel procedimento.









Native | 10/09/2026
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