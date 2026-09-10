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Cronaca
10/09/2026 10:23:00

Trapani, due chili di hashish nascosti nel frigorifero: arrestato un giovane

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Diciannove panetti di hashish conservati nel frigorifero, alcune dosi già confezionate e una pistola a salve privata del tappo rosso. È quanto hanno trovato i Carabinieri nell’abitazione di un giovane di Erice Casa Santa, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

 

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Erice e della Compagnia di Trapani, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, al termine di una specifica attività informativa.

 

I panetti nel frigorifero

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 19 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa due chilogrammi, nascosti all’interno del frigorifero.

Su un mobile vicino alla porta d’ingresso dell’abitazione sarebbero stati trovati anche un bilancino di precisione, denaro contante, un coltello e alcune dosi di sostanza stupefacente confezionate nel cellophane.

I militari hanno inoltre sequestrato una pistola a salve alla quale era stato rimosso il tappo rosso identificativo. Sono in corso gli accertamenti sulle caratteristiche dell’oggetto.

 

Disposta la custodia cautelare in carcere

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. La droga, il denaro e tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione sono stati posti sotto sequestro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, le responsabilità dell’indagato potranno essere definitivamente accertate soltanto con una sentenza irrevocabile.









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