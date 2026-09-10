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Cronaca
10/09/2026 07:04:00

La tragica morte di Francesco Pipitone, travolto dal trattore a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/la-tragica-morte-di-francesco-pipitone-travolto-dal-trattore-a-marsala-450.jpg

Il destino gli ha voltato le spalle proprio alla vigilia della sua partenza per la Germania, dove aveva trovato lavoro una trentina d’anni fa e dove viveva con la moglie e due figli maschi. 

 

Fatale è stata la sua voglia di lasciare in ordine il terreno accanto casa, nella periferia nord di Marsala. Voleva togliere le erbacce. Per una questione di decoro. E così, domenica, nonostante la moglie l’avesse invitato, a quanto pare, a lasciar perdere, forse per un oscuro presagio, lui ha ugualmente preso il trattore con fresatrice, ha acceso il motore e ha cominciato l’opera di pulizia. Il terreno molto duro, però, e forse anche qualche grossa pietra, ogni tanto faceva “saltare” il trattore. Fin quando il potente mezzo lo ha travolto e orribilmente ferito. 

 

Ad accorgersene è stato un vicino di casa che ha dato l’allarme. Le sue condizioni sono subito apparse tanto gravi che è stato trasportato in elicottero direttamente al Civico di Palermo, dove martedì sera è deceduto. I medici palermitani hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Gli hanno anche amputato una gamba, ma non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate. E’ morto così il 57enne marsalese Francesco Pipitone. Tra la disperazione dei familiari. Parenti e amici gli tributeranno l’ultimo saluto oggi pomeriggio, alle 15, nel corso del funerale che si terrà nella chiesa di San Leonardo. Non lontano dal luogo in cui si è consumata la tragedia.
 









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