Verdi nei parchi archeologici: il Festival dello Scontrino arriva a Selinunte e Lilibeo-Marsala

10/09/2026 14:07:00

Tre parchi archeologici, tre concerti al tramonto e un unico filo musicale: Giuseppe Verdi. Dopo l’apertura del 7 settembre a Segesta, la prima edizione del Festival dei Parchi Archeologici del Conservatorio di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani prosegue con altri due appuntamenti nella Sicilia occidentale.

Sabato 12 settembre alle 19 sarà la volta del Parco archeologico di Selinunte, mentre giovedì 17 settembre, sempre alle 19, il Festival si concluderà al Parco archeologico di Lilibeo a Marsala, nella Plateia Aelia. I concerti sono a ingresso gratuito.

“Verdi, sogno e passione”

Il programma porta nei tre siti archeologici “Verdi, sogno e passione”, una selezione di alcune delle pagine più note della produzione verdiana.

Al centro ci sono La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto, affidati all’Orchestra, al Coro e ai Solisti del Conservatorio “Scontrino”. Il progetto mette insieme docenti e allievi e offre soprattutto agli studenti l’occasione di misurarsi con un repertorio impegnativo fuori dalle aule e dalle tradizionali sale da concerto.

Il progetto e il casting sono curati da Micaela Carosi, mentre sul podio ci sarà Riccardo Serenelli. La direzione di produzione è affidata a Paolo Morana, Demetrio Comuzzi e Leonardo Pianelli.

I giovani interpreti dello Scontrino

Nutrito il gruppo dei solisti provenienti dalle classi di Canto del Conservatorio.

Per La Traviata, Violetta Valéry sarà interpretata da Martina Saviano e Alessandra Piro; nel ruolo di Alfredo Germont si alterneranno Giuseppe Galante e Yu Zicheng, mentre Giorgio Germont sarà affidato a Liu Haoran e Chen Yinjing.

Nel Trovatore, Giorgia Ferrara sarà Leonora e Giuseppe Galante interpreterà Manrico.

Per Rigoletto, invece, le Gilda saranno Diletta Alonge e Federica Caruso; Giuseppe Galante e Yu Zicheng interpreteranno il Duca di Mantova, Mao Yalin sarà Maddalena, mentre Liu Haoran e Chen Yinjing si alterneranno nel ruolo di Rigoletto.

Da Segesta a Marsala passando per Selinunte

L’idea del Festival è mettere in relazione la formazione musicale del Conservatorio con alcuni dei principali luoghi archeologici della Sicilia occidentale. Il primo appuntamento si è tenuto lunedì 7 settembre a Segesta.

Adesso il calendario prosegue sabato 12 settembre a Selinunte e termina giovedì 17 settembre a Lilibeo-Marsala. Per Marsala l’appuntamento con “Verdi, sogno e passione” è inserito anche nel calendario ufficiale degli eventi cittadini e nella programmazione 2026 del Parco archeologico di Lilibeo.

Il Festival è sostenuto dalla direttrice del Conservatorio Elisa Cordova e nasce con un doppio obiettivo: offrire occasioni di esibizione e crescita ai giovani musicisti dello Scontrino e portare la musica lirica fuori dai suoi spazi abituali.

I prossimi appuntamenti sono dunque sabato 12 settembre alle 19 al Parco archeologico di Selinunte e giovedì 17 settembre alle 19 al Parco archeologico di Lilibeo a Marsala. L’ingresso è gratuito.



