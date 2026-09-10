Trapani, martedì parte il Bus Rapid Transit: il BRT viaggerà in direzione unica

10/09/2026 20:50:00

Il Bus Rapid Transit di Trapani si prepara a entrare nella fase operativa.

Da martedì 15 settembre, in coincidenza con la ripresa della scuola, la corsia preferenziale di via Ammiraglio Staiti sarà utilizzata in modalità monodirezionale, da Est verso Ovest, nel tratto già delimitato dal cordolo.

L'avvio arriva mentre sono ancora in corso le ultime attività necessarie al completamento del sistema, in particolare quelle relative alla regolazione semaforica.

Da lunedì mattina saranno effettuate le prime prove tecniche per verificare il funzionamento della corsia e le condizioni di sicurezza in vista dell'attivazione del servizio.

A comunicare il nuovo passaggio è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che ha informato cittadini, utenti del trasporto pubblico locale e famiglie che utilizzano il servizio di trasporto scolastico.

Il nodo della Stazione Passeggeri

Parallelamente all'avvio delle prove, il Comune ha ottenuto un passaggio necessario per intervenire nell'area della Stazione Passeggeri-Stazione Aliscafi.

Ieri è arrivato il parere favorevole, con relativo nulla osta, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale per l'ampliamento dell'asse viario destinato alla fermata dei mezzi di trasporto turistico e dei servizi di linea di Segesta Autolinee.

Oggi il Comune è formalmente entrato in possesso dell'area. Le catene che ne delimitavano l'accesso sono già state rimosse e nei prossimi giorni sono previsti gli interventi di livellamento necessari per realizzare l'ampliamento autorizzato.

Si tratta di un passaggio funzionale alla riorganizzazione della viabilità e degli spazi interessati dal nuovo sistema di trasporto pubblico.

Da martedì il primo test con le scuole

Il calendario prevede dunque una partenza graduale.

Lunedì inizieranno le prove tecniche sulla corsia BRT, mentre da martedì 15 settembre, con la riapertura delle scuole, la corsia sarà utilizzata per il servizio in direzione Est-Ovest: dal Terminal di via Isola Zavorra verso la Statua della Madonnina.

In questa prima fase il transito sarà limitato esclusivamente al tratto già delimitato dal cordolo. Non si tratta quindi ancora dell'attivazione completa del sistema previsto dal progetto.

Una delle novità riguarda inoltre i mezzi di emergenza e soccorso, ai quali sarà consentito il transito sulla corsia BRT.

Il doppio senso dopo i collaudi

Per la piena operatività bisognerà attendere ancora qualche settimana.

L'attivazione bidirezionale della linea, infatti, sarà possibile soltanto dopo il completamento delle verifiche tecniche e dei collaudi, compreso il sistema semaforico a servizio del BRT.

Il 15 settembre rappresenta quindi il primo vero banco di prova per il nuovo sistema di trasporto pubblico.

Una partenza necessariamente parziale, destinata a precedere quella definitiva, quando la corsia sarà utilizzabile in entrambe le direzioni.



