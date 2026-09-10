Al Trapani continua il valzer del ds: via Lo Giudice, ecco Restuccia

10/09/2026 16:48:00

E' il Licata il prossimo avversario del Trapani nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D. A decretarlo è stato il sorteggio al quale hanno partecipato le 64 squadre qualificate e la partita verrà disputata in casa dei granata mercoledì 7 ottobre in gara unica, con fischio d'inizio alle ore 15.

La qualificazione verrà decisa in un'unica partita, infatti, se al termine dei 90 minuti le due squadre dovessero trovarsi in parità, si procederà direttamente ai calci di rigore per decretare la qualificata ai sedicesimi di finale.

Il Trapani, intanto, dopo la "scoppola" per 0-4 incassata alla prima giornata dalla Vibonese, ufficializza il cambio per il ruolo di direttore sportivo, con l'avvicendamento tra Pasquale Lo Giudice e Giuseppe Restuccia, annunciando anche un nuovo acquisto.

Lo Giudice era stato nominato ds a luglio e un mese dopo, per problemi familiari, aveva deciso di allontanarsi poco meno di un mese dopo per problemi familiari, annunciando che, superati, sarebbe rientrato a Trapani.

Così non è stato e, pertanto, adesso c'è l'avvicendamento con Giuseppe Restuccia che vanta diverse espernenze in società siciliane, dal Vittoria all'Enna fino al Rosolini.

Subito dopo, quindi, il Trapani annuncia un arrivo in difesa. Si tratta del difensore argentino Santiago Velasquez, venticinque anni, alto un metro e 86 centimetri con tanta esperienza in Italia tra l'Audace Cerignola, la Sarnese e il Sora, mentre, in Argentina, ha militato con il Guillermo Brown e nelle giovanili dell’Independiente II.



