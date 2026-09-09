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» Tempo libero
09/09/2026 13:59:00

Trapani, Goodbye Summer: tre notti in piazza Aldo Bassi tra musica e comicità

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Da venerdì 11 a domenica 13 settembre piazza Aldo Bassi, l’ex piazza Municipio, ospita “Goodbye Summer Trapani 2026”, tra concerti, dj set e comicità.

Il programma cambia registro ogni sera: venerdì spazio alle band, sabato alla musica elettronica, domenica il finale con gli Ottoni Animati e il comico Stefano Piazza. La manifestazione è promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Venerdì si parte con tre gruppi

La prima serata, venerdì 11 settembre, sarà dedicata alla musica dal vivo.

Alle 20 saliranno sul palco I Fatti Vostri. Alle 21.30 toccherà ai Diversi, progetto che mette insieme dj set e violino, facendo dialogare elettronica e archi.

Alle 23 chiuderanno la serata gli Irrequieti.

Sabato una notte tutta da ballare

Sabato 12 settembre piazza Aldo Bassi cambierà atmosfera e lascerà spazio alle consolle.

Si comincia alle 21 con Dj Dolo, seguito alle 22.30 da Dj Delta.

A mezzanotte arriverà Sebastian, con un set che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.

Domenica Ottoni Animati e Stefano Piazza

Il gran finale è in programma domenica 13 settembre, quando musica di strada e comicità si divideranno la scena.

Alle 21 gli Ottoni Animati porteranno fiati e ritmo tra il pubblico. Alle 22.30 toccherà invece a Stefano Piazza con lo spettacolo “In Sicilia comanda la donna”.

A condurre la serata sarà Claudia Parrinello.

La manifestazione è promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il patrocinio della Città di Trapani e il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

 









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