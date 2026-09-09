Trapani, Goodbye Summer: tre notti in piazza Aldo Bassi tra musica e comicità

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre piazza Aldo Bassi, l’ex piazza Municipio, ospita “Goodbye Summer Trapani 2026”, tra concerti, dj set e comicità.
Il programma cambia registro ogni sera: venerdì spazio alle band, sabato alla musica elettronica, domenica il finale con gli Ottoni Animati e il comico Stefano Piazza. La manifestazione è promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese.
Venerdì si parte con tre gruppi
La prima serata, venerdì 11 settembre, sarà dedicata alla musica dal vivo.
Alle 20 saliranno sul palco I Fatti Vostri. Alle 21.30 toccherà ai Diversi, progetto che mette insieme dj set e violino, facendo dialogare elettronica e archi.
Alle 23 chiuderanno la serata gli Irrequieti.
Sabato una notte tutta da ballare
Sabato 12 settembre piazza Aldo Bassi cambierà atmosfera e lascerà spazio alle consolle.
Si comincia alle 21 con Dj Dolo, seguito alle 22.30 da Dj Delta.
A mezzanotte arriverà Sebastian, con un set che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.
Domenica Ottoni Animati e Stefano Piazza
Il gran finale è in programma domenica 13 settembre, quando musica di strada e comicità si divideranno la scena.
Alle 21 gli Ottoni Animati porteranno fiati e ritmo tra il pubblico. Alle 22.30 toccherà invece a Stefano Piazza con lo spettacolo “In Sicilia comanda la donna”.
A condurre la serata sarà Claudia Parrinello.
La manifestazione è promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il patrocinio della Città di Trapani e il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.