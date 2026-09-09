Cous cous, sarde e padellata: a Mazara tal via Tesori dal Blu

09/09/2026 10:06:00

Cous cous, sarde a beccafico e la storica padellata. A Tesori dal Blu c’è spazio anche per la cucina marinara siciliana, con tre show cooking in programma da stasera, mercoledì 9 settembre, a venerdì 11 sul Lungomare Mazzini di Mazara del Vallo.

L’appuntamento è ogni sera alle 20. Le degustazioni sono gratuite fino ad esaurimento dei posti, ma è obbligatoria la prenotazione online.

Cous cous, sarde a beccafico e padellata

La sezione gastronomica della manifestazione si chiama “Sapori dal Blu” e affianca gli incontri e i momenti di confronto che Tesori dal Blu dedica alla pesca, al Mediterraneo e alla Blue Economy.

Protagonista degli show cooking sarà lo chef Marco Drago, volto di In Cucina con un Drago, che accompagnerà il pubblico nella preparazione dei piatti e nel racconto delle materie prime e della tradizione gastronomica marinara.

Si parte mercoledì 9 settembre con il cous cous, piatto che a Mazara racconta forse meglio di qualsiasi altro l'incontro tra la Sicilia e le diverse sponde del Mediterraneo.

Giovedì 10 settembre toccherà alle sarde a beccafico, mentre venerdì 11 settembre arriverà la storica padellata, realizzata con il supporto della Pro Loco di Mazara del Vallo.

Degustazioni gratuite: come prenotare

Per partecipare non basta arrivare in anticipo. La prenotazione deve essere effettuata online sul sito ufficiale di Tesori dal Blu, all'indirizzo tesoridalblu2026.it/prenota/.

È necessaria una prenotazione per ogni partecipante e per ogni singolo evento. Raggiunto il numero massimo previsto, le iscrizioni vengono chiuse.

Chi ha prenotato dovrà poi ritirare il ticket dalle 18.30 alle 20 al nuovo Mercato Ittico di Mazara del Vallo, sul Lungomare Ducezio, lungo il fiume Mazzaro. Per il ritiro bisognerà mostrare una copia della mail di prenotazione.

Dopo la cucina, gli spettacoli sul Lungomare

La serata non terminerà con gli show cooking. Sul Lungomare Mazzini ci sarà l'animazione di Radio Azimut, radio ufficiale della manifestazione, mentre alle 22 inizieranno gli spettacoli collaterali promossi e finanziati dal Comune di Mazara del Vallo e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Stasera, mercoledì 9 settembre, si esibiranno i We Man. Giovedì 10 sarà la volta della dj Georgia Mos, mentre venerdì 11 il gran finale sarà affidato a Lello Analfino & T Orkestar.



