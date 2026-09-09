Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
09/09/2026 22:00:00

Marsala: Nicolò Licari vince il 54° torneo "Scacco Matto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/marsala-nicolo-licari-vince-il-54-torneo-scacco-matto-450.jpg

Si è chiuso con il trionfo del sedicenne marsalese Nicolò Licari il 54° Torneo “Scacco Matto”, organizzato dall’ASD Lilybetana Scacchi. Licari ha dominato la competizione aggiudicandosi tutte e sei le partite disputate, conquistando per la prima volta il titolo di Campione Lilybetano.

Alle sue spalle, secondo classificato, il giovanissimo Edoardo Fontana, di appena 12 anni. Terzo posto per Alessandro Nocera, giocatore trapanese di formazione olandese.

La manifestazione, valida per le variazioni del rating FIDE, ha visto la partecipazione di 33 giocatori provenienti da Marsala, Mazara del Vallo, Trapani e Castelvetrano.

 

Grande protagonista è stata la numerosa rappresentanza giovanile. Questi i vincitori dei premi di fascia:

  • Giuseppe Pellegrino (1° Over 50 e 4° assoluto)

  • Davide Parrinello (1° Under 18 e 5° assoluto)

  • Samuele Ruggia (1° Under 16 e 6° assoluto)

  • Samuel Struppa (1° Under 14)

  • Aurora Mirasolo (1ª Under 12)

  • Francesco Sciacca (1° Under 10)

  • Samuele Fazio (1° Under 8)

  • Marco Signorello (1° NC)

  • Chiara Agrusa (1ª femminile)

 

Il torneo è stato diretto da Nino Profera di Mazara del Vallo. “Siamo orgogliosi della vittoria di Nicolò Licari e dell’altissimo numero di giovani partecipanti”, ha dichiarato il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano e dell’ASD Lilybetana Scacchi, Giuseppe Cerami. “La crescita dei ragazzi è la strada su cui vogliamo continuare a investire per mantenere viva la tradizione scacchistica marsalese”.









Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni

Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...