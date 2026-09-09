Marsala: Nicolò Licari vince il 54° torneo "Scacco Matto"

09/09/2026 22:00:00

Si è chiuso con il trionfo del sedicenne marsalese Nicolò Licari il 54° Torneo “Scacco Matto”, organizzato dall’ASD Lilybetana Scacchi. Licari ha dominato la competizione aggiudicandosi tutte e sei le partite disputate, conquistando per la prima volta il titolo di Campione Lilybetano.

Alle sue spalle, secondo classificato, il giovanissimo Edoardo Fontana, di appena 12 anni. Terzo posto per Alessandro Nocera, giocatore trapanese di formazione olandese.

La manifestazione, valida per le variazioni del rating FIDE, ha visto la partecipazione di 33 giocatori provenienti da Marsala, Mazara del Vallo, Trapani e Castelvetrano.

Grande protagonista è stata la numerosa rappresentanza giovanile. Questi i vincitori dei premi di fascia:

Giuseppe Pellegrino (1° Over 50 e 4° assoluto)

Davide Parrinello (1° Under 18 e 5° assoluto)

Samuele Ruggia (1° Under 16 e 6° assoluto)

Samuel Struppa (1° Under 14)

Aurora Mirasolo (1ª Under 12)

Francesco Sciacca (1° Under 10)

Samuele Fazio (1° Under 8)

Marco Signorello (1° NC)

Chiara Agrusa (1ª femminile)

Il torneo è stato diretto da Nino Profera di Mazara del Vallo. “Siamo orgogliosi della vittoria di Nicolò Licari e dell’altissimo numero di giovani partecipanti”, ha dichiarato il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano e dell’ASD Lilybetana Scacchi, Giuseppe Cerami. “La crescita dei ragazzi è la strada su cui vogliamo continuare a investire per mantenere viva la tradizione scacchistica marsalese”.



