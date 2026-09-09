Marsala, Tempo di Poesia torna a San Pietro: tre giorni di incontri e spettacoli 

09/09/2026 02:00:00

Dal 25 al 27 settembre la seconda edizione del festival: omaggio a Rosa Balistreri, reading, slam poetry e laboratori di carta riciclata. Il tema è “Il corpo è poesia”.

La poesia da leggere, ascoltare, cantare. E anche da costruire con le mani, partendo dalla carta che ne custodirà le parole. Dal 25 al 27 settembre 2026 torna a Marsala Tempo di Poesia Festival, con tre giornate di incontri, spettacoli e laboratori al Complesso monumentale San Pietro.

La seconda edizione avrà come filo conduttore “Il corpo è poesia” e manterrà al centro la scrittura poetica femminile. In programma reading, incontri con autrici contemporanee, performance, attività per bambini e una degustazione poetica. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti; per i laboratori sarà necessaria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti.

A organizzare la manifestazione è l’associazione EtiCOlogica, presieduta da Simona Pecorella, con la direzione artistica di Vinziana Rizzo Parisi, confermata per il secondo anno.

Il corpo, la voce e la scrittura delle donne

Il tema scelto attraverserà gli appuntamenti del festival: il corpo come origine dell’espressione, ma anche come luogo in cui si intrecciano identità, desideri, trasformazioni e ferite.

«La scrittura nasce da un’urgenza espressiva che trova nel corpo il primo spazio in cui manifestarsi e che, attraverso la parola, diventa relazione e confronto con gli altri», spiega la direttrice artistica Vinziana Rizzo Parisi.

L’attenzione sarà rivolta in particolare al modo in cui il corpo femminile viene vissuto, osservato e raccontato nella poesia. Da qui la scelta di dedicare la monografia di questa edizione, curata da Chiara Putaggio, alla cantastorie siciliana Rosa Balistreri: un percorso sul canto come strumento di denuncia e riscatto, capace di trasformare il dolore privato in una voce collettiva.

Venerdì 25: “Senso di Meraviglia”

Tra gli appuntamenti della prima giornata, venerdì 25 settembre alle 18, ci sarà la presentazione della raccolta poetica “Senso di Meraviglia” di Manuela Maria Lombardo. L’autrice dialogherà con Vinziana Rizzo Parisi.

La proposta del festival affiancherà agli incontri letterari laboratori di scrittura poetica, letture per bambini e attività creative, con l’obiettivo di coinvolgere anche chi non frequenta abitualmente la poesia.

Sabato 26: Rosa Balistreri e le voci contemporanee

Sabato 26 settembre alle 16.30 sarà la volta di “A vuci di Rosa”, la performance dell’attrice e drammaturga Luana Rondinelli, accompagnata dalla voce di Irene Sciacca e dalla musica di Gregorio Caimi e Natale Montalto.

Alle 18.15 seguirà “Il corpo è poesia”, l’incontro dedicato alla poesia contemporanea, all’identità e al linguaggio. A confrontarsi con Vinziana Rizzo Parisi saranno la poeta Adriana Oniţă, la giornalista e scrittrice Chiara Putaggio e l’attrice e performer Chiara Chiavetta.

Domenica 27: slam poetry e premio agli studenti

La giornata conclusiva ospiterà, domenica 27 settembre alle 17.30, la performance di slam poetry con Chiara Chiavetta, Giulia Titone, Martina Cassenti e Valentina Gheza.

Sempre domenica sarà premiata l’opera vincitrice del concorso di poesia “Rosaria Giaconia”, rivolto alle scuole superiori del Comune di Marsala. Promosso dai familiari della poeta, il concorso è organizzato con EtiCOlogica e in collaborazione con la Biblioteca e l’Archivio storico comunale “S. Struppa”.

Per il testo vincitore è prevista la pubblicazione su “The Polyglot”, rivista canadese di poesia polilinguistica internazionale.

La carta si fa a mano, tra poesia e riciclo

Una parte del programma sarà dedicata ai laboratori di fabbricazione artigianale della carta: attività per grandi e piccoli che uniranno manualità e riflessione sul riciclo e sul riuso.

Si rinnova così anche la collaborazione con Comieco, a sostegno del legame tra il festival e le pratiche di sostenibilità ambientale.

«I laboratori di carta riciclata saranno ancora una volta un momento centrale del festival», sottolinea Simona Pecorella, che lega il lavoro dell’associazione alla possibilità di unire cultura e attenzione all’ambiente.

Tempo di Poesia è organizzato con il patrocinio del Comune di Marsala, il contributo del Cepell – Centro per il libro e la lettura, il sostegno di Comieco e Zicaffè, quest’ultima promotrice del concorso intitolato a Rosaria Giaconia, e la collaborazione della Biblioteca e dell’Archivio storico comunale “S. Struppa”.

L’appuntamento è dunque dal 25 al 27 settembre al Complesso monumentale San Pietro di Marsala. Ingresso e attività gratuiti, con prenotazione richiesta per i laboratori.



