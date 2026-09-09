Marsala, "Pace e Giustizia" alla Scuola formazione impegno sociale e politico: al via le iscrizioni

09/09/2026 15:00:00

La giustizia, le guerre, gli affari. Ma anche la pace da costruire nelle famiglie e nei territori. Saranno questi i temi del programma 2026-2027 della Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico, che prenderà il via a Marsala venerdì 9 ottobre, con un incontro affidato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Salvatore Vella.

Il titolo scelto per il nuovo anno è «Pace e giustizia: un legame e un impegno». Il calendario comprende sei incontri, con l’appuntamento di marzo ancora da definire nei dettagli, e un viaggio conclusivo a Torino. La partecipazione è aperta a chi ha compiuto 15 anni.

I primi incontri: giustizia, politica e affari

Ad aprire il percorso, venerdì 9 ottobre 2026, sarà il procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella, con una relazione dal titolo «Non c’è pace senza giustizia».

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 13 novembre. A intervenire sarà Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana, sul tema «Pace e giustizia: l’una senza l’altra?».

Il rapporto con l’economia e il commercio internazionale sarà invece al centro dell’incontro di venerdì 4 dicembre: «Pace, giustizia… e affari?». La relatrice sarà Monica Di Sisto, giornalista di Askanews ed esperta di commercio internazionale.

Nel 2027, dai conflitti internazionali alla vita nei territori

Il programma riprenderà venerdì 15 gennaio 2027 con «Tra guerre e promesse: lo scenario internazionale». La relazione sarà affidata a Vincenzo Buonomo, ordinario di Diritto internazionale presso la Pontificia Università Lateranense e delegato pontificio presso la Pontificia Università Urbaniana.

Dalla dimensione internazionale si passerà poi a quella più vicina alla vita quotidiana. Venerdì 19 febbraio, Nino Sammartano, cooperatore salesiano e scrittore, interverrà sul tema «Artigiani di pace in famiglia e nei territori».

A marzo 2027 è previsto l’incontro «Pace e giustizia: una sfida per la Chiesa». Il relatore è ancora da confermare e il programma non indica la data della giornata.

A maggio il viaggio a Torino

Il percorso prevede anche un’esperienza fuori dalla Sicilia: dal 17 al 19 maggio 2027 è in calendario un viaggio a Torino, con incontri con enti e persone che operano per la pace.

Il programma non specifica, al momento, i costi e le modalità di adesione al viaggio.

Dove si svolgono gli incontri e come iscriversi

Gli incontri si terranno a Marsala, presso gli studi televisivi di LaTr3, emittente sul canale 83 del digitale terrestre, dalle 17.15 alle 19.15.

Il contributo di iscrizione indicato per l’intero programma della scuola è di 30 euro. Possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto 15 anni.

Per iscriversi è sufficiente inoltrare la domanda all’indirizzo operadileo@gmail.com oppure telefonare al 393 9114018.



