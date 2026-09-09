Calatafimi Segesta, riapre il rinnovato ufficio postale secondo il modello "Polis"

09/09/2026 16:00:00

Calatafimi Segesta, riapre l’ufficio postale: anche passaporti e certificati

Riapre l’ufficio postale di via Segesta a Calatafimi Segesta, dopo i lavori di ristrutturazione. La novità non riguarda soltanto gli ambienti: agli sportelli, accanto ai tradizionali servizi postali, diventano disponibili certificati anagrafici, documenti INPS e la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto.

La sede è stata rinnovata secondo il modello Polis, il progetto di Poste Italiane rivolto ai piccoli comuni. A comunicare la conclusione degli interventi è l’azienda, con una nota dell’8 settembre.

Passaporti e servizi della pubblica amministrazione

Tra i servizi disponibili ci sono i certificati anagrafici e alcuni documenti INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

La novità più rilevante per chi deve organizzare un viaggio all’estero è il servizio passaporti. Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile presentare direttamente allo sportello la documentazione per la richiesta o il rinnovo, senza doversi recare in questura, come spiega Poste. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

Gli interventi nella sede

I lavori hanno interessato la sala destinata al pubblico, con nuovi arredi e colori, un percorso per ipovedenti e sportelli ribassati per agevolare l’accesso ai servizi. È stata inoltre realizzata una postazione dedicata al colloquio con i clienti, dotata di sedute.

Sul fronte dei consumi, Poste segnala l’introduzione di un’illuminazione a basso consumo energetico e di soluzioni a minore impatto ambientale.

La riqualificazione rientra nel progetto Polis, che coinvolge circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di rendere disponibili sul territorio anche servizi della pubblica amministrazione.

Gli orari e il Postamat disponibile 24 ore su 24

L’ufficio postale di via Segesta è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Per le operazioni automatiche è disponibile l’ATM Postamat, collocato in una nuova area self-service e accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.



