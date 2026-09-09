Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000 euro sull'usato

09/09/2026 09:00:00

Nelle sedi di Mazara del Vallo e Trapani, l'iniziativa esclusiva del mese unisce finanziamenti flessibili con prima rata a gennaio 2027 a un drastico abbattimento dei listini sulle vetture certificate.

TRAPANI / MAZARA DEL VALLO – È partita la nuova campagna promozionale di Essepiauto, pensata per offrire un'opportunità concreta a chi desidera cambiare auto senza il pensiero immediato delle scadenze finanziarie, affidandosi alla massima sicurezza dell'usato certificato. Per tutto il mese di settembre, nelle sedi di Mazara del Vallo e Trapani, la concessionaria propone una formula esclusiva focalizzata sulla tranquillità dell'automobilista.

Il cuore dell'iniziativa si riassume nello slogan "Compri oggi e paghi da gennaio 2027": un finanziamento studiato per mettersi subito al volante di un'auto e posticipare la prima rata ai primi mesi del 2027. A questo grande vantaggio di liquidità si unisce un importante abbattimento prezzi che arriva fino a 11.000 euro applicato a una rigorosa selezione di vetture usate e certificate, controllate in ogni dettaglio e pronte per essere guidate.

L'offerta risponde a diverse esigenze di mobilità attraverso veicoli accuratamente verificati dai tecnici delle sedi. Per scoprire tutti i modelli che rientrano nella promozione, è possibile contattare le sedi di Mazara del Vallo o Trapani o fissare un appuntamento in salone, dove i consulenti guideranno i clienti alla scoperta dei veicoli coinvolti.

La promozione è valida esclusivamente fino al 30 settembre. Per informazioni e per prenotare la propria visita, è possibile rivolgersi direttamente agli Showroom Essepiauto o al WhatsApp 327 664 4529.

Essepiauto

Mazara del Vallo: Via Salemi, 244 – Tel. 0923.931111

Trapani: Via Carlo Messina, 2 (Z.I.) – Tel. 0923.501021

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



