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Cronaca

» Meteo
09/09/2026 08:00:00

Meteo Sicilia, il caldo ha le ore contate. Nel weekend cambia tutto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/1788933081-0-meteo-sicilia-il-caldo-ha-le-ore-contate-nel-weekend-cambia-tutto.jpg

Il caldo anomalo che ha accompagnato la Sicilia anche in questo inizio di settembre sembra avere finalmente una scadenza. Bisognerà pazientare ancora qualche giorno, ma i principali modelli previsionali indicano un cambio di circolazione nel corso del fine settimana, quando correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere anche l'Isola.

Non sarà la fine dell'estate e, soprattutto, non è ancora possibile stabilire con precisione quanto sarà consistente il calo delle temperature. Ma dopo settimane dominate dall'anticiclone africano, il segnale di una prima vera rottura della lunga fase calda comincia a diventare più concreto.

Oggi ancora piena estate

Prima del cambiamento bisognerà però fare i conti con altre giornate decisamente calde. Oggi, mercoledì 9 settembre, la Sicilia resta ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, con temperature superiori alle medie del periodo.

Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste all'effetto mitigatore del mare si accompagnerà un'umidità più elevata e quindi una maggiore sensazione di afa.

Il quadro dovrebbe cominciare lentamente a modificarsi tra oggi e giovedì, con l'alta pressione destinata a perdere forza e le prime infiltrazioni di aria più fresca legate alla perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia.

Tra venerdì e il weekend arriva il cambiamento

La svolta più interessante è attesa da venerdì 11 settembre e soprattutto nel fine settimana. Le correnti atlantiche dovrebbero riuscire a spingersi verso il Mediterraneo centrale, determinando una diminuzione delle temperature anche in Sicilia.

I valori potrebbero così tornare progressivamente più vicini alle medie di settembre, dopo un'estate lunghissima e una coda particolarmente calda tra la fine di agosto e i primi giorni del mese.

Resta invece ancora da definire il capitolo delle precipitazioni. L'ingresso della saccatura potrebbe favorire rovesci e temporali anche sulla Sicilia, ma distribuzione, intensità e aree maggiormente coinvolte richiedono ancora conferme. 









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