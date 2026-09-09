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Cronaca

» Incidenti
09/09/2026 16:30:00

Schianto in galleria tra moto e camion, muore un ragazzo di 22 anni

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Tragedia nel pomeriggio lungo la Statale 640 “Strada degli Scrittori”. Un ragazzo di 22 anni, Kevin Garzia, originario di Caltanissetta, è morto in un violento incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Caltanissetta. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un mezzo pesante. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

 

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 54,508 della Statale 640, in direzione dello svincolo per l'autostrada A19 Palermo-Catania.

 

La dinamica da ricostruire

Le cause e l'esatta dinamica dello schianto sono ancora in corso di accertamento. Nell'incidente sono rimasti coinvolti la moto condotta dal ventiduenne e un autocarro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto e nelle operazioni per la rimozione dei mezzi.

 

Statale chiusa e traffico deviato

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Il tratto della Statale 640 interessato dall'incidente è stato chiuso alla circolazione, con deviazioni predisposte sul posto da Anas per consentire il deflusso del traffico.

Le operazioni proseguiranno fino alla conclusione dei rilievi e alla messa in sicurezza della carreggiata.

 

 









Native | 09/09/2026
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