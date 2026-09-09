Marsala: Coiffeur Tony compie 50 anni: mezzo secolo tra storia, moda e nuove generazioni 

09/09/2026 15:14:00

Marsala, Coiffeur Tony compie 50 anni: mezzo secolo tra forbici, formazione e generazioni

Cinquant’anni dietro una poltrona da parrucchiere possono sembrare una storia fatta soprattutto di forbici, pettini e mode che cambiano. In realtà, quella di Coiffeur Tony a Marsala è anche una piccola storia d’impresa familiare, cominciata nel 1976 e arrivata fino a oggi attraversando mezzo secolo di trasformazioni della città, dei costumi e naturalmente delle acconciature.

Il traguardo sarà celebrato domenica 13 settembre, alle 21.30, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, con una serata a ingresso gratuito patrocinata dal Comune di Marsala e dalla Camera di Commercio di Trapani.

Ma i cinquant'anni sono soprattutto l'occasione per raccontare come una bottega nata nel 1976 sia riuscita a restare aperta e riconoscibile fino al 2026. E, in tempi nei quali le attività commerciali nascono, cambiano insegna e talvolta scompaiono molto rapidamente, non è proprio un dettaglio.

Tutto comincia nel 1976

La storia è quella di Tony Lombardo, che con il mestiere del parrucchiere aveva cominciato a familiarizzare molto prima di aprire un'attività propria. Aveva appena dieci anni quando iniziò come aiutante nel salone di Andrea Bertolino.

Anche il servizio militare, racconta la memoria dell'azienda, trascorse in buona parte tra spazzole, pettini e rasoi. Poi arrivò l'incontro professionale con Vanny La Russa, allora uno dei parrucchieri più conosciuti di Marsala, che lo spinse a investire sulla formazione.

È uno dei fili che spiegano la longevità di Coiffeur Tony: non considerare mai il mestiere imparato una volta per tutte. Lombardo cominciò a frequentare corsi di formazione e aggiornamento, proseguendo negli anni anche attraverso l'ANAM, Accademia Nazionale Acconciatori, e il CAT, Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure.

Il salone nacque nel 1976, a pochi metri dall'attuale sede di via Mazzini. Alla fine degli anni Novanta arrivò il trasferimento nei locali di via Mazzini 29, dove l'attività prosegue ancora oggi.

Da Tony ai figli, una storia diventata familiare

Nel frattempo il lavoro era cresciuto e con esso la squadra. Accanto a Tony sono entrati i figli Carlo e Salvatore e gli storici collaboratori Giovanni e Totuccio.

Ed è probabilmente questo il secondo ingrediente dei cinquant'anni: essere riusciti a trasformare un mestiere personale in un'attività capace di andare oltre il suo fondatore, conservando però un'identità precisa.

Nel corso degli anni Coiffeur Tony si è fatto conoscere anche fuori da Marsala. Tra il 1989 e il 2000 Tony Lombardo ha ottenuto riconoscimenti in diverse edizioni dei campionati CAT, a livello regionale, nazionale ed europeo. Nel 1991, a Cannes, fu chiamato a far parte della giuria dei Campionati mondiali di acconciatura.

Sono arrivate poi partecipazioni a manifestazioni legate alla moda e allo spettacolo, da Milano Moda a Siciliamo, passando per il Kore Oscar della Moda, il Premio internazionale Nick La Rocca e altri appuntamenti.

Nel salone sono passati negli anni anche personaggi dello spettacolo e dello sport: Renzo Arbore, Pippo Baudo, Paolo Belli, Michela Coppa e l'ex calciatore francese Patrice Evra. All'inaugurazione della nuova sede di via Mazzini partecipò anche Franco Califano.

Una galleria di nomi curiosa, certo. Ma cinquant'anni di attività non si costruiscono con i vip. Si costruiscono soprattutto con le persone che tornano. Con clienti diventati abituali, famiglie seguite per più generazioni e con la capacità di cambiare abbastanza da stare al passo con i tempi senza cambiare continuamente pelle.

La festa del 13 settembre a San Pietro

Per celebrare il mezzo secolo di attività è stata organizzata una serata aperta alla città.

L'appuntamento è per domenica 13 settembre alle 21.30 al Complesso Monumentale di San Pietro. Il programma prevede “L'Arte racconta l'Arte” con Fabio Ingrassia, il dj set di Miki Voice e la musica dal vivo dei Masterminds. A presentare la serata sarà Baldo Russo.

L'ingresso è gratuito

Dal 1976 al 2026, dunque. In mezzo ci sono mode improbabili e mode tornate di moda, capelli lunghi, cortissimi, permanenti, ciuffi e colori che cinquant'anni fa sarebbero sembrati fantascienza. Ma c'è soprattutto la continuità di un'impresa marsalese che ha saputo investire nella formazione, nel rapporto con i clienti, nel lavoro di squadra e nel passaggio generazionale.

Ed è forse questa, più della ricorrenza in sé, la parte interessante dei cinquant'anni di Coiffeur Tony: essere rimasti nello stesso mestiere senza pensare che il mestiere dovesse rimanere sempre uguale.



