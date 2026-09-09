Strade al buio a Partanna: il Comune denuncia manomissioni alla rete elettrica

09/09/2026 15:41:00

Impianti vecchi, quadri elettrici in cattive condizioni e, secondo il Comune, anche fili scollegati intenzionalmente. A Partanna i problemi dell’illuminazione pubblica finiscono all’attenzione dei carabinieri: l’amministrazione ha presentato una denuncia dopo avere riscontrato presunte manomissioni durante alcuni sopralluoghi.

Il sindaco Francesco Li Vigni parla di «veri e propri sabotaggi», annuncia interventi per ripristinare il servizio e attacca la precedente amministrazione sui soldi già spesi. Restano da chiarire, però, i tempi necessari per riportare la luce nelle strade interessate.

Fili disconnessi nelle cabine elettriche

Le verifiche sono state effettuate nei giorni scorsi in diverse zone della città rimaste senza illuminazione, per controllare lo stato degli impianti e individuare i lavori necessari.

Durante i sopralluoghi, riferisce l’amministrazione, in alcune cabine elettriche sarebbero stati trovati fili intenzionalmente disconnessi e manomessi, con la conseguente interruzione dell’alimentazione.

L’accaduto è stato denunciato al Comando dei carabinieri di Partanna, al quale spetteranno gli accertamenti sulla natura degli episodi e sull’individuazione di eventuali responsabili. La ricostruzione delle manomissioni è, al momento, quella fornita dal Comune.

«Chi danneggia un impianto pubblico nuoce all’intera comunità e mette a rischio la sicurezza delle persone», dichiara Li Vigni.

Impianti da rifare, il sindaco attacca sui 2,5 milioni già spesi

Le presunte manomissioni si aggiungono a una situazione che presenta anche problemi strutturali. I controlli, secondo quanto comunicato dal Comune, hanno evidenziato vetustà degli impianti e cattive condizioni dei quadri elettrici.

Per il sindaco non bastano riparazioni isolate: occorre un rifacimento generale. Ed è su questo punto che arriva l’attacco politico alla precedente gestione.

«Stiamo lavorando per affrontare una situazione complessa, che richiede tempo e risorse per essere risolta, essendo necessario un rifacimento generale degli impianti elettrici, nonostante i 2 milioni e mezzo di euro già spesi dall’amministrazione precedente per interventi che non hanno risolto nulla, anzi hanno peggiorato la situazione», sostiene Li Vigni. La cifra e il giudizio sull’efficacia dei lavori sono quelli indicati dal sindaco: la nota non dettaglia gli interventi ai quali si riferisce.

Ripristino del servizio, nessuna data indicata

L’amministrazione fa sapere di avere avviato la programmazione degli interventi e di stare valutando le soluzioni tecniche ed economiche per ripristinare l’illuminazione nelle zone interessate.

Li Vigni assicura che il Comune continuerà a lavorare per garantire condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità. Nel comunicato, tuttavia, non sono indicate le strade coinvolte, le risorse disponibili né un calendario dei lavori.

Accertare le eventuali manomissioni e risolvere le carenze degli impianti sono due questioni distinte. Per chi abita nelle strade al buio, la domanda resta una: quando tornerà la luce?



