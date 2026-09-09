La tragedia a Monte Erice, Valderice annulla gli eventi per Giuseppe e Karol. Lunedì i funerali

09/09/2026 12:09:00

Valderice ferma gli eventi pubblici in segno di vicinanza alle famiglie di Giuseppe e Karol, i due giovani morti nel drammatico incidente durante la 68ª edizione della cronoscalata Monte Erice. Saltano la festa da ballo a Lido Valderice, la commedia teatrale dell’Avis e il raduno motociclistico della domenica.

Gli appuntamenti saranno rinviati a data da destinarsi. Nella stessa nota che annuncia lo stop viene comunicato che i funerali dei due ragazzi si terranno lunedì a Belmonte Mezzagno, dopo le autopsie previste in questi giorni.

Gli appuntamenti rinviati a Valderice

La decisione riguarda tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici in programma nel territorio comunale. Nel dettaglio, non si svolgeranno la festa da ballo prevista venerdì a Lido Valderice, la commedia teatrale dell’Avis Valderice al Teatro Nino Croce e il raduno motociclistico in calendario domenica mattina.

Non sono state ancora indicate nuove date per il recupero delle iniziative.

«La tragica scomparsa di Giuseppe e Karol, giovani vite spezzate nel drammatico incidente avvenuto durante la 68ª edizione della cronoscalata Monte Erice, ci ha lasciati in un vuoto incolmabile e senza parole», si legge nella nota.

Lunedì l'ultimo saluto a Belmonte Mezzagno

In questi giorni saranno eseguiti gli esami autoptici sui corpi dei due giovani. L’ultimo saluto è annunciato per lunedì a Belmonte Mezzagno: la comunicazione non indica ancora l’orario e il luogo delle esequie.

Da Valderice arriva un messaggio di partecipazione al dolore delle famiglie: «Vogliamo continuare a stringerci con il cuore e con la preghiera attorno alle famiglie di Giuseppe e Karol, a cui va ancora l’abbraccio più sincero e commosso di tutta la cittadinanza di Valderice».



