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» Dai Comuni
09/09/2026 10:00:00

Anche Marsala ricorda le vittime dell'11 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/anche-marsala-ricorda-le-vittime-dell-11-settembre-450.jpg

In occasione del 25° anniversario dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, il Lions Club Marsala - con il patrocinio del Comune di Marsala - promuove una solenne cerimonia di Commemorazione delle Vittime del terrorismo.

 

La cerimonia si terrà venerdì prossimo - 11 settembre 2026 - presso il Baluardo Velasco, in via Sibilla, alle ore 10:30. L’iniziativa si svolgerà in un luogo che il Lions Club Marsala ha dedicato negli anni alla memoria delle Vittime di quell’attentato terroristico.

 

La partecipazione è aperta alla cittadinanza. Sarà un momento di raccoglimento e di riflessione sul valore della memoria e sul dovere di trasmetterla alle nuove generazioni, affinché la violenza, l’odio e il terrorismo non trovino mai spazio nella convivenza tra i popoli. Particolarmente significativa sarà la presenza degli studenti dell’ITET “Garibaldi”, chiamati a offrire il proprio contributo attraverso letture dedicate al significato storico e umano della ricorrenza.

 

La cerimonia, alla quale prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, sarà aperta dal presidente del Lions Ignazio Urso e si concluderà con l’intervento della sindaca Andreana Patti: “Marsala, città al centro del Mediterraneo e storicamente luogo di incontro tra culture e popoli, rinnova così il proprio impegno a favore del dialogo, della pace e della cooperazione, nella convinzione che la memoria debba trasformarsi in un impegno concreto per costruire una comunità fondata sulla dignità della persona, sul rispetto e su ciò che unisce, oltre ogni differenza”.

 

Nel corso della cerimonia sarà consegnato un riconoscimento alla Protezione Civile Nazionale.

 



Dai Comuni | 2026-09-09 10:00:00
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