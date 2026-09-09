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Cultura
09/09/2026 18:00:00

Marsala, prosegue il Festival del Tramonto: libri e arte dal 10 al 13 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/marsala-prosegue-il-festival-del-tramonto-libri-e-arte-dal-10-al-13-settembre-450.jpg

Un aperitivo letterario nell’orto, due incontri con gli autori e un pomeriggio dedicato alla pittura. Il Festival del Tramonto prosegue a Marsala con quattro appuntamenti dal 10 al 13 settembre, tra L’Orto di Eugenio e le Saline Genna.

Dopo la serata del 2 settembre al Baglio Donna Franca, la rassegna propone un nuovo percorso tra libri, paesaggio e attività creative. Tra gli ospiti Diego Mormorio, con il suo “Di cose, fatti e animali siciliani”, e Goffredo Buccini, che domenica presenterà “Tyrannis” dialogando con Giacomo Di Girolamo.

 

Il 10 settembre, un aperitivo letterario nell’orto

Il primo appuntamento è giovedì 10 settembre alle 18, a L’Orto di Eugenio, in via Trapani, dietro Yes Store.

Il titolo è “Sillabe di terra”: un aperitivo letterario contadino al tramonto. A seguire si terrà il laboratorio “Ad occhi chiusi”, a cura dell’associazione ETICOlogica.

L’11 settembre, la Sicilia raccontata da Diego Mormorio

 

Venerdì 11 settembre, alle 18, il Festival si sposta alle Saline Genna di Marsala per la presentazione di “Di cose, fatti e animali siciliani”, il libro di Diego Mormorio pubblicato da Avagliano Editore.

A dialogare con l’autore saranno Cristina Tedesco ed Enrico Caruso.

 

Il 12 settembre spazio alla pittura

Sempre alle Saline Genna, sabato 12 settembre alle 17, sarà la volta di “Pittacqua”, l’estemporanea d’arte a cura di Enzo Campisi.

È l’unico appuntamento del calendario di questi quattro giorni a cominciare alle 17, un’ora prima rispetto agli incontri letterari.

 

Il 13 settembre Buccini presenta “Tyrannis”

Il programma della settimana si conclude domenica 13 settembre alle 18, ancora alle Saline Genna, con Goffredo Buccini.

L’autore presenterà “Tyrannis”, pubblicato da Neri Pozza, in un incontro con il direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo.

 

L’apertura al Baglio Donna Franca

La nuova serie di appuntamenti segue la serata del 2 settembre al Baglio Donna Franca, dedicata al libro “L’ultima leonessa” di Costanza Afan De Rivera, nell’edizione Pickwick.

L’incontro, che secondo gli organizzatori ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, si è aperto con i saluti della presidente Linda Licari. Sono intervenuti il barone Giuseppe Giaconia di Migaido, Serena Lo Pilato e Salvatore Requirez, mentre Cristina Tedesco ha ripercorso la storia dei Florio e del Baglio.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento alla famiglia Ansaldi, che ha ospitato l’iniziativa e che mette a disposizione il Baglio per gli eventi della rassegna.









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