'A Scurata chiude a Marettimo. Emozioni forti al sorgere del sole  

09/09/2026 10:12:00

Un’alba speciale, al pianoro delle Case Romane a Marettimo, ha accompagnato la chiusura della IX edizione di “’A Scurata – Memorial Enrico Russo”, con l’evento “Lacrimi di sali – l’alba di chi torna”. Mentre il sole sorgeva lentamente dall’orizzonte, illuminando i profili delle isole di Favignana e Levanzo ancora immerse nel blu della notte, il pianoro si è trasformato in un luogo sospeso tra musica, natura ed emozione. Il pubblico, raccolto sulle rocce e illuminato dalla prima luce del giorno, ha assistito in silenzio ad un momento di grande suggestione, accompagnato dalla chitarra di Gregorio Caimi e dalla voce di Riccardo Sciacca. Una meditazione in musica che ha lasciato spazio anche alla lettura delle poesie scritte a Marettimo da Roberto Lo Presti, docente di Letteratura latina all’Università di Berlino, affidata alla voce dello stesso autore e a quella di Laura Lodico, presidente dell’associazione C.S.R.T. “Marettimo”, con cui l’evento è stato promosso: un omaggio alla memoria di Fabiola Ardizzone, l’archeologa che condusse gli scavi alle Case Romane, nel decennale della sua scomparsa, per ricordare, attraverso la musica e la poesia, chi ha contribuito a riportare alla luce la storia e l’identità di questo luogo.

«Un’emozione grandissima, un viaggio sia fisico, fino al sito delle Case Romane, con il buio della notte, ma anche interiore, tra musica, parole e versi che hanno accompagnato il sorgere del sole – ha commentato Riccardo Sciacca – È stato un percorso dell’anima per riscoprire il sentimento dell’amore: l’unico capace, oggi più che mai, di fare impallidire l’odio che il mondo ci mostra ogni giorno. Ho poi avuto l’onore, per la prima volta, di cantare un brano del grande Maestro, Francesco Guccini, “Il vecchio e il bambino”, nato da una richiesta del momento: non lo avevo mai fatto, forse perché non mi sono mai sentito all’altezza, e proprio per questo, l’alba di quest’anno, la mia seconda alba a Marettimo, è stata anche una grande prova personale. Mi sono emozionato davvero molto». A far eco alle parole di Riccardo Sciacca, quelle di Gregorio Caimi, direttore artistico del MAC: «È stata un’esperienza molto forte, carica di emozioni, in un luogo sacro e magico, dove abbiamo anche apprezzato la presenza di un pubblico commosso davanti alla nostra esibizione – dichiara Gregorio Caimi – Un’esperienza diversa da quella vissuta lo scorso anno, sempre insieme a Riccardo Sciacca, perché questa volta per noi ha rappresentato anche il momento di chiusura della rassegna ‘A Scurata, che ci ha accompagnati per tutto il mese di agosto. Abbiamo aperto con un’alba a Levanzo e chiuso con un’altra alba a Marettimo, due momenti che hanno fatto da cornice a sedici spettacoli, al tramonto, tra musica e teatro a Villa Genna e in altri comuni della provincia, Mazara del Vallo, Salemi e Santa Ninfa. Siamo soddisfatti di questa edizione e delle novità introdotte, come l’aperitivo prima degli eventi e soprattutto il format “peri peri”».

Una soddisfazione condivisa anche dal presidente del MAC Salvatore Sinatra, che traccia un bilancio positivo di questa IX edizione della rassegna: «Chiudiamo con la consapevolezza di aver costruito, ancora una volta, un percorso capace di unire musica, teatro e territorio. Portare la rassegna anche fuori da Marsala e arrivare fino a Marettimo, con un appuntamento così intenso come “Lacrimi di sali”, è stato il modo più bello per concludere questo viaggio – spiega Salvatore Sinatra – Il riscontro del pubblico, l’emozione vissuta durante tutti gli spettacoli e la partecipazione delle comunità ci confermano che “’A Scurata” è ormai un appuntamento atteso e riconosciuto, capace di valorizzare luoghi straordinari attraverso la cultura. È una soddisfazione che condividiamo con tutti gli artisti, i collaboratori, i partner, gli sponsor, le istituzioni che ci hanno sostenuto e con il pubblico che, anno dopo anno, continua a credere in questo progetto promosso dal Mac – Movimento artistico culturale città di Marsala».



