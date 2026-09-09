Tragedia a Mazara, crolla il balcone di una casa: muore una donna

09/09/2026 07:39:00

Tragedia a Mazara del Vallo. Una donna è morta dopo il crollo della soletta in cemento armato del balcone della propria abitazione. La donna si trovava proprio sul balcone quando la struttura ha ceduto. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta alcune ore dopo.

Il crollo è avvenuto nella serata di ieri, in via Raffaele Castelli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mazara del Vallo.

Al loro arrivo la proprietaria dell'abitazione era già stata soccorsa e trasferita in ospedale. Le ferite riportate si sono però rivelate troppo gravi e, nonostante i tentativi dei sanitari, la donna è morta alcune ore dopo.

Edificio in condizioni precarie, sgomberate tre famiglie

L'intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito con le verifiche sulle condizioni dell'immobile. Gli accertamenti hanno evidenziato una situazione statica precaria, tanto da rendere necessario, in via precauzionale, lo sgombero dell'edificio.

Sono tre le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Il Comune ha provveduto alla loro sistemazione temporanea in una struttura ricettiva di Mazara del Vallo, facendosi carico dell'ospitalità.

L'amministrazione comunale dovrà inoltre emettere un'ordinanza di divieto di utilizzo delle abitazioni, che resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate e certificate le necessarie condizioni di sicurezza.

Resta adesso da chiarire cosa abbia provocato il cedimento improvviso della soletta del balcone e quali fossero le condizioni della struttura prima del crollo.



